10 cortes de pelo corto que son perfectos para el regreso a la oficina en otoño

El verano casi llegó a su fin, pero nuestra jornada laboral continúa, así que con el ingreso del otoño tenemos frente a nosotras la oportunidad perfecta para renovar nuestra imagen personal mientras proyectamos un aire sofisticado. Esta temporada de otoño 2025, los cortes de pelo corto se convierten en la mejor alternativa para aquellas que buscan practicidad sin sacrificar estilo.

Desde opciones clásicas hasta propuestas modernas, existen cortes para cada personalidad y tipo de rostro, y estos son los mejores cortes de pelo corto en tendencia que te harán destacar en tu camino a la oficina esta nueva estación.

Corte bob recto

Un básico atemporal que, además de transmitir profesionalismo, ayuda a proyectar una imagen muy elegante. Su acabado pulido ayuda a enmarcar el rostro y una de sus grandes ventajas es que es sencillo de mantener, así que será tu aliado cuando tu agenda esté apretada y no tengas tiempo de peinarte.

Corte pixie

Este corte es atrevido; no muchas se atreven a llevarlo; sin embargo, es la alternativa perfecta para rejuvenecer y proyectar confianza al instante. Este estilo de pelo es ideal para mujeres que buscan resaltar su personalidad, especialmente en el entorno laboral; al igual que el bob, no requiere de mucho mantenimiento, así que será tu aliado en los días que necesitas estar lista en segundos.

Lob con textura

Esta versión alterna del bob apuesta por proyectar una imagen muy elegante y sofisticada. Al llegar a la altura de los hombros, suele ser un corte que favorece casi a todos los tipos de rostro, es muy versátil y puede llevarse de forma lisa o con unas cuantas ondas.

Bob asimétrico

Este corte suele apostar por mostrar un lado de pelo más largo que otro; sin embargo, una alternativa más moderna es apostar por lograr el efecto simétrico a ambos lados, siendo la nuca la parte de menor longitud. Este corte es elegante e ideal para las mujeres que están buscando un look sobrio y creativo.

Corte garçon

Este corte está inspirado en la estética francesa y es un estilo que a primer instante transmite sofisticación y sencillez. Es el corte ideal para las mujeres que quieren proyectar refinamiento, elegancia y agregar un toque minimalista a su imagen.

Corte bob con fleco

Este es un clásico que combina formalidad con frescura; gracias a la inclusión del fleco, nuestras facciones pueden suavizarse y apostar por un look juvenil y tierno sin perder seriedad ni profesionalismo.

Shaggy corto

Este otoño una de las tendencias será el estilo desenfadado, así que apostar por este corte es la decisión perfecta para adaptarnos a los cortes de moda. Si lo tuyo es proyectar un estilo relajado, con textura y que sea fácil de estilizar, el shaggy es tu mejor opción.

Corte micro bob

Este estilo suele ser más corto que el tradicional bob, llega a la altura de la mandíbula y esta característica es la que lo convierte en el aliado perfecto para resaltar el cuello y estilizar la silueta de nuestro rostro.

Corte con capas cortas

Ideal para dar volumen a melenas con pelo fino, este corte aporta un poco de volumen, dinamismo y, por supuesto, un aire muy fresco a quien lo porta. Puede peinarse con ayuda de herramientas de calor y apostar por llevarlo liso o dejar sobre él algunas ondas sueltas.

Corte pixie con flequillo

Si lo tuyo es apostar por un estilo sofisticado, este corte es la opción ideal para ti. Esta alternativa del pixie ayuda a suavizar el rostro y también resulta ser una opción versátil que favorece a mujeres de todas las edades.

Los cortes de pelo corto son la apuesta segura para este otoño en tu camino a la oficina. No solo son fáciles de mantener y peinar, son la apuesta perfecta para aquellas mujeres que desean proyectar frescura, modernidad y elegancia durante esta temporada de cambios.