Kate Middleton y el rey Carlos III unidos por sus antepasados que lucharon contra el cáncer

Hace un siglo, antepasados del rey Carlos III y de Kate Middleton unieron fuerzas en la lucha por encontrar una cura contra el cáncer, la enfermedad que ambos enfrentaron a comienzos de 2024.

El historiador australiano Michael Reed descubrió esta curiosa coincidencia al estudiar los árboles genealógicos de los Windsor y los Middleton, familias que hoy se unen gracias al matrimonio de Kate con el príncipe William.

Los antepasados de Kate Middleton y el rey Carlos III que lucharon contra el cáncer

En mayo de 1925 se fundó la Yorkshire Cancer Research, una de las fundaciones pioneras en luchar contra la enfermedad que le fue diagnosticada a Kate y el rey Carlos III a principios de 2024.

Henry Lascelles, tío-abuelo del rey Carlos III y yerno en aquel entonces de los reyes Jorge V y María, fue el primer presidente de la Yorkshire Cancer Research, mientras que Charles Lupton, tío tatarabuelo de Kate Middleton, fue el primer vicepresidente de esta histórica organización benéfica.

“Dudo que Carlos y Kate supieran que el principal interés caritativo de dos de sus parientes consistió en hacer campaña para encontrar una cura para el cáncer”, declaró Reed al diario Telegraph. “Ahora que saben que ambos tienen una conexión familiar históricamente fuerte con la investigación en cáncer su determinación para luchar contra esta enfermedad será todavía más fuerte”.

El vizconde de Lascelles se unió a la familia real en 1922 al casarse con la princesa María, tía de Isabel II, y dedicó gran parte de su fortuna a causas sociales como la fundación de la Yorkshire Cancer Research, de la que María también fue presidenta hasta 1965.

Por su parte, Charles Lupton, tatarabuelo de Kate, trabajó en el bufete más grande del país y se dedicó a la filantropía, centrando sus esfuerzos en prevenir y aliviar el sufrimiento.

El compromiso de Kate Middleton y el rey Carlos III contra el cáncer

Mientras que el rey Carlos III sigue en tratamiento contra el cáncer, Kate anunció a principios del 2025 que se encuentra en remisión; sin embargo, ambos han reunido esfuerzo para apoyar a quienes sufren esta enfermedad.

Poco después de su diagnóstico en 2024, Carlos III se convirtió en el presidente honorífico de la Cancer Research UK, la organización benéfica de investigación en cáncer más grande del mundo, mientras que el año pasado Kate asumió ese mismo rol en la Royal Marsden NHS Foundation Trust, un hospital especializado en cáncer que también se encuentra entre los más destacados del mundo y en el que precisamente la princesa de Gales recibió su tratamiento en 2024.

