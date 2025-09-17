Kate Middleton muestra su apoyo al rey Carlos con un emotivo beso en pleno funeral de la duquesa de Kent

La despedida de la duquesa de Kent reunió a la familia real británica en una ceremonia cargada de respeto y emoción. En este marco de solemnidad, Kate Middleton, princesa de Gales, mostró una vez más la cercanía y el afecto que mantiene con el rey Carlos III al dedicarle un gesto conmovedor: un tierno beso que no pasó desapercibido por la prensa.

El gesto de Kate Middleton hacia el rey Carlos

Durante el funeral de la duquesa de Kent, realizado el pasado 16 de septiembre, Kate Middleton saludó al monarca con una reverencia discreta y, acto seguido, le ofreció un beso en la mejilla como muestra de respeto y cariño. El detalle, que suele reservarse para ocasiones más privadas, fue interpretado como una muestra de apoyo hacia el rey por la baja que acababa de recibir la familia real, además de un recordatorio de la estrecha relación entre la princesa y su suegro, especialmente en estas circunstancias de unión familiar.

Un momento de calidez en medio del luto

Luego de la ceremonia católica, cuya duración fue de una hora aproximadamente, según revelan medios ingleses, la familia real salió de la catedral de Westminster, reuniéndose en los escalones para comenzar la procesión de los restos mortales de la duquesa. Una vez finalizado el recorrido, los integrantes de la familia real se despidieron, siendo este momento en el que los medios internacionales captarían el enternecedor momento.

Kate Middleton saludando y mostrando respeto hacia el rey Carlos III con un beso y una reverencia. Pool/Getty Images

La imagen, que rápido le dio la vuelta al mundo, contrastó con la solemnidad del acto fúnebre. Para muchos, este gesto representó la manera en que Kate aporta cercanía, calidez y humanidad dentro de la realeza, reforzando la idea de que su papel dentro de la familia real va mucho más allá de los protocolos, poniendo en evidencia la confianza y el respeto mutuo que existe entre ambas figuras.

La despedida de la duquesa

El pasado 4 de septiembre, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado confirmando el descenso de la duquesa, informando que este había ocurrido de forma pacífica y tranquila en su hogar, teniendo 92 años de edad. El funeral tuvo lugar unos días después, dejando ver a sus familiares visiblemente afectados, principalmente a su marido, el duque de Kent, quien se despidió de su esposa entre lágrimas en compañía de sus tres hijos: George Windsor, Lady Helen Taylor y Lord Nicholas Taylor.

La partida de la duquesa de Kent fue un momento lleno de momentos muy emotivos; definitivamente, uno de los más relevantes fue el que protagonizó Kate Middleton con su suegro, el rey Carlos III, quienes regalaron al mundo una imagen que quedará archivada en la historia como uno de los instantes más humanos y emotivos del funeral.