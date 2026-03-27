Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

10 diseños de uñas sencillas y elegantes que robarán miradas todo el mes de abril

Olvídate de los diseños recargados: abril 2026 viene con uñas sencillas pero impactantes.

Marzo 26, 2026 • 
Karen Luna
Uñas almendra 5 diseños con efecto ojo de gato que lucen elegantes en diferentes colores .png

10 diseños de uñas sencillas y elegantes que robarán miradas todo el mes de abril

Instagram @jemmaelizabethbeauty

Abril es ese mes donde todo se siente más ligero: la ropa, el maquillaje… y claro, las uñas. Este 2026, las tendencias apuntan a lo natural, pero con un toque creativo que haga la diferencia. La clave está en elegir diseños sencillos, elegantes y en tendencia que se vean actuales sin esfuerzo.

También puedes leer:
mujer_con_diseño_de_uñas_francesas
Belleza
Con estas 5 ideas de uñas francesas lucirás un look elegante en todo momento
Septiembre 22, 2023
 · 
Emma Duarte
diseño de uñas acrílicas rojas (3).jpg
Belleza
3 diseños de uñas acrílicas en rojo que son tendencia esta temporada
Septiembre 26, 2023
 · 
Emma Duarte

Si ya te aburriste de lo mismo de siempre, aquí tienes 10 ideas de uñas originales para abril que sí están marcando búsquedas este año.

Diseños de uñas en tendencia primavera 2026

1. Lemonade nails

La tendencia más fresca del momento. Tonos amarillos suaves tipo limón con acabados translúcidos o brillosos. Dan ese efecto limpio, luminoso y súper primaveral.

2. Milky nails con efecto glossy

Uñas en tonos lechosos con brillo intenso,son minimalistas, pero se ven carísimas y combinan con todo.

3. Glazed pastel nails

Inspiradas en el acabado tipo “donut glaseado”, pero en tonos pastel como lavanda, durazno o baby blue.

4. Micro french en colores suaves

La clásica francesa, pero con líneas ultrafinas en tonos como verde matcha, rosa palo o amarillo mantequilla.

5. Soap nails

Una de las más buscadas: efecto limpio, brillante y natural, como si las uñas acabaran de salir de un spa.

6. Aura nails soft

El efecto aura sigue, pero ahora en versiones muy sutiles con difuminados casi imperceptibles.

7. Jelly nails

Colores translúcidos tipo gelatina en tonos rosados, coral o durazno. ¡Se ven juveniles y súper en tendencia¡

8. Chrome details minimal

En lugar de toda la uña, solo pequeños detalles cromados: líneas, puntas o acentos delicados.

9. Uñas butter yellow

El amarillo mantequilla es el color de primavera 2026 porque es suave, elegante y mucho más fácil de llevar de lo que crees.

10. Negative space elegante

Diseños que juegan con espacios sin pintar, líneas finas y formas geométricas limpias.

También puedes leer:
Estos son los colores de esmalte que rejuvenecen más las manos
Belleza
Estos son los colores de esmalte que rejuvenecen más las manos, conoce la manicura antiedad
Junio 30, 2024
 · 
Beatriz Velasco
eugenia silva traje sastre anillos manicura clásica mujer elegante madura.jpeg
Belleza
Uñas perfectas en tiempo récord: Descubre cómo secar tu esmalte de uñas rápidamente
Julio 05, 2024
 · 
Beatriz Velasco

Las búsquedas en belleza están apostando por las uñas naturales, luminosas y fáciles de mantener. ¡Ya no se trata de diseños complicados, sino de acabados que se vean limpios, modernos y con un toque de tendencia!

Uñas Diseño de uñas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
kate-diana2.jpg
Realeza
Estampado de lunares 2026: así se usa la tendencia inspirada en la princesa Diana y Kate Middleton
Marzo 26, 2026
 · 
Karen Luna
Elsa Pataky Presents Gioseppo Collection
Belleza
Elsa Pataky reinventa las mechas balayage, el tinte rubio que todas queremos usar esta primavera 2026
Marzo 26, 2026
 · 
Karen Luna
Kate Middleton
Realeza
Kate Middleton y su impactante sombrero de más de 16 mi pesos que marca tendencia en días de viento
Marzo 26, 2026
 · 
Karen Luna
las-prendas-que-no-pueden-faltar-en-tu-maleta-durante-vacaciones.png
Moda y belleza
De mood oficina a vacaciones: las piezas que activan la desconexión desde tu maleta
Marzo 26, 2026