10 diseños de uñas sencillas y elegantes que robarán miradas todo el mes de abril

Abril es ese mes donde todo se siente más ligero: la ropa, el maquillaje… y claro, las uñas. Este 2026, las tendencias apuntan a lo natural, pero con un toque creativo que haga la diferencia. La clave está en elegir diseños sencillos, elegantes y en tendencia que se vean actuales sin esfuerzo.

Si ya te aburriste de lo mismo de siempre, aquí tienes 10 ideas de uñas originales para abril que sí están marcando búsquedas este año.

Diseños de uñas en tendencia primavera 2026

1. Lemonade nails

La tendencia más fresca del momento. Tonos amarillos suaves tipo limón con acabados translúcidos o brillosos. Dan ese efecto limpio, luminoso y súper primaveral.

2. Milky nails con efecto glossy

Uñas en tonos lechosos con brillo intenso,son minimalistas, pero se ven carísimas y combinan con todo.

3. Glazed pastel nails

Inspiradas en el acabado tipo “donut glaseado”, pero en tonos pastel como lavanda, durazno o baby blue.

4. Micro french en colores suaves

La clásica francesa, pero con líneas ultrafinas en tonos como verde matcha, rosa palo o amarillo mantequilla.

5. Soap nails

Una de las más buscadas: efecto limpio, brillante y natural, como si las uñas acabaran de salir de un spa.

6. Aura nails soft

El efecto aura sigue, pero ahora en versiones muy sutiles con difuminados casi imperceptibles.

7. Jelly nails

Colores translúcidos tipo gelatina en tonos rosados, coral o durazno. ¡Se ven juveniles y súper en tendencia¡

8. Chrome details minimal

En lugar de toda la uña, solo pequeños detalles cromados: líneas, puntas o acentos delicados.

9. Uñas butter yellow

El amarillo mantequilla es el color de primavera 2026 porque es suave, elegante y mucho más fácil de llevar de lo que crees.

10. Negative space elegante

Diseños que juegan con espacios sin pintar, líneas finas y formas geométricas limpias.

Las búsquedas en belleza están apostando por las uñas naturales, luminosas y fáciles de mantener. ¡Ya no se trata de diseños complicados, sino de acabados que se vean limpios, modernos y con un toque de tendencia!

