Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

10 maneras de llevar las uñas blurred con todo el estilo esta primavera

Las uñas blurred son ese punto medio perfecto entre natural y si algo está claro esta primavera, es que menos sí es más… pero bien hecho, muchísimo más.

Marzo 23, 2026 • 
Karen Luna
uñas ombré aperol

10 maneras de llevar las uñas blurred con todo el estilo esta primavera

Instagram. @bycheznails

Si esta primavera quieres un manicure elegante pero sin verte “demasiado producida”, las uñas blurred son justo lo que necesitas. Esta tendencia (inspirada en el efecto difuminado del maquillaje) se caracteriza por un acabado suave, como si tus uñas tuvieran un filtro natural encima.

También puedes leer:
Uñas en color verde con glitter
Belleza
Del verde pistacho al jade: los 5 nuevos tonos de uñas que dominarán este verano 2025
Junio 16, 2025
 · 
Emma Duarte
Hand with beautiful manicure - pink gel nails
Belleza
5 diseños de uñas en tono rosa pastel que son ideales para uñas cortas
Junio 17, 2025
 · 
Emma Duarte

Ideas para llevar las uñas blurred con estilo

1. En tonos rosados translúcidos

El clásico que nunca falla, este look da ese efecto “uñas sanas pero mejoradas” que se ve limpio y sofisticado.

2. Con acabado lechoso (milky)

Perfectas si te gustan los tonos suaves, este estilo difuminado aporta luz y se ve súper elegante.

3. Efecto nude con blur

Ideal para oficina o looks minimalistas, literalmente combina con todo.

4. Con puntas difuminadas tipo francesa

Una versión más moderna de la manicura clásica, donde el blanco se funde suavemente con la base.

5. En tonos pastel suaves

Lila, durazno o azul muy bajito, dan un toque fresco sin perder sofisticación.

6. Con efecto “glass” + blur

Mezcla brillo ligero con difuminado, el resultado son las uñas pulidas pero nada exageradas.

7. Con micro detalles (líneas o puntitos)

El truco está en no saturar, un pequeño detalle sobre base blurred eleva todo el look.

8. En tonos café o beige cálido

Súper tendencia esta temporada, se ven modernos, elegantes y diferentes.

9. Con acabado mate aterciopelado

El blur aquí se nota aún más, logrando ese efecto suave tipo terciopelo que está en tendencia.

10. Ultra naturales (tu uña, pero mejor)

La versión más minimalista: apenas color, mucho cuidado y un acabado difuminado que perfecciona.

También puedes leer:
uñas
Belleza
¿Tienes las uñas cortas? Estos 5 diseños discretos y elegantes están en tendencia
Junio 07, 2025
 · 
Alondra Alvarez
uñas blancas
Belleza
Uñas de coco: 8 diseños que realzan la elegancia del blanco
Junio 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez

¿Por qué las uñas blurred están en tendencia?

La respuesta es simple porque buscamos vernos arregladas sin esfuerzo, con esta técnica crea un efecto pulido, saludable y muy favorecedor, sin necesidad de diseños complicados. Además, va totalmente en línea con la tendencia actual de manicure limpio, con tonos suaves, acabados translúcidos y detalles sutiles que elevan sin recargar.

uñas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
perfumes carolina herrera primavera 2025
Belleza
Los 8 mejores perfumes para mujeres mayores de 40 que están dando de qué hablar esta primavera
Marzo 23, 2026
 · 
Karen Luna
Laura Pausini.png
Entretenimiento
Laura Pausini en exclusiva: su vida como mamá y su gira mundial Yo Canto World Tour
Marzo 23, 2026
 · 
Karen Luna
Embarazo Beatriz de York.jpg
Realeza
Princesa Beatriz y su esposo se alejan en privado en medio de la polémica del expríncipe Andrés
Marzo 23, 2026
 · 
Karen Luna
Meghan Markle
Realeza
¿Por qué Meghan Markle no usa su anillo de compromiso? Esto se sabe hasta ahora
Marzo 21, 2026
 · 
Karen Luna