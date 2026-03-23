10 maneras de llevar las uñas blurred con todo el estilo esta primavera

Si esta primavera quieres un manicure elegante pero sin verte “demasiado producida”, las uñas blurred son justo lo que necesitas. Esta tendencia (inspirada en el efecto difuminado del maquillaje) se caracteriza por un acabado suave, como si tus uñas tuvieran un filtro natural encima.

Ideas para llevar las uñas blurred con estilo

1. En tonos rosados translúcidos

El clásico que nunca falla, este look da ese efecto “uñas sanas pero mejoradas” que se ve limpio y sofisticado.

2. Con acabado lechoso (milky)

Perfectas si te gustan los tonos suaves, este estilo difuminado aporta luz y se ve súper elegante.

3. Efecto nude con blur

Ideal para oficina o looks minimalistas, literalmente combina con todo.

4. Con puntas difuminadas tipo francesa

Una versión más moderna de la manicura clásica, donde el blanco se funde suavemente con la base.

5. En tonos pastel suaves

Lila, durazno o azul muy bajito, dan un toque fresco sin perder sofisticación.

6. Con efecto “glass” + blur

Mezcla brillo ligero con difuminado, el resultado son las uñas pulidas pero nada exageradas.

7. Con micro detalles (líneas o puntitos)

El truco está en no saturar, un pequeño detalle sobre base blurred eleva todo el look.

8. En tonos café o beige cálido

Súper tendencia esta temporada, se ven modernos, elegantes y diferentes.

9. Con acabado mate aterciopelado

El blur aquí se nota aún más, logrando ese efecto suave tipo terciopelo que está en tendencia.

10. Ultra naturales (tu uña, pero mejor)

La versión más minimalista: apenas color, mucho cuidado y un acabado difuminado que perfecciona.

¿Por qué las uñas blurred están en tendencia?

La respuesta es simple porque buscamos vernos arregladas sin esfuerzo, con esta técnica crea un efecto pulido, saludable y muy favorecedor, sin necesidad de diseños complicados. Además, va totalmente en línea con la tendencia actual de manicure limpio, con tonos suaves, acabados translúcidos y detalles sutiles que elevan sin recargar.

