4 tonos de pelo ideales para mujeres de 40+ que suavizan las facciones y disimulan ojeras

Para ninguna de nosotras es un secreto que el pelo es uno de nuestros mejores aliados para ayudarnos a lucir una apariencia más rejuvenecida y fresca, especialmente a partir de los 40, cuando muchas mujeres buscamos tonos que resalte la luminosidad natural de nuestra piel y, al mismo tiempo, ayuden a disimular signos de cansancio como las ojeras.

La clave para lograrlo está en elegir colores que aporten calidez, movimiento y brillo.

Estos son los cuatro tonos de pelo que cumplen con estas características y la opción perfecta para apostar por un cambio de imagen sutil pero poderoso.

Tinte de pelo dark chocolate

El castaño oscuro en versión dark es un clásico altamente elegante que favorece casi a todos los tonos de piel. Su profundidad no solo aporta un toque misterioso a nuestra imagen, también ayuda a suavizar las facciones. Este tinte de pelo puede llevarse con algunos reflejos en tono rojizo, uva o cálidos, una alternativa que nos ayudará a contrarrestar la apariencia de ojeras e incluso líneas de expresión. Además, es un tono de bajo mantenimiento, así que podrás pasar un tiempo sin recurrir a retoque.

Tinte de pelo caramelo

Si lo que buscas es un color claro que aporte mucha luminosidad, el tono caramelo es la apuesta perfecta. Este color aporta calidez inmediata al rostro, dando un efecto de piel más fresca y descansada. Funciona especialmente en melenas que ya tienen como base un tono castaño claro y que buscan aportar luminosidad a ella sin recurrir a cambios extremos ni radicales. Si eres fanática de los colores claros, pero no quieres apostar por tonalidades rubias, esta es la opción perfecta para ti.

Espresso martini

Esta coloración obtiene su nombre por el famoso cóctel y es que lo que busca es apostar por incluir sobre una base castaña pequeñas mechas, muy finas, en un rubio claro que simule el color del martini. Estos matices aportan dimensión al pelo y es el color perfecto para aquellas mujeres que desean apostar por un look moderno y sofisticado. Además de ser una coloración con aire juvenil, ayuda a equilibrar el rostro, iluminarlo y desviar la atención de las ojeras.

Mechas balayage sin decoloración

El balayage sigue siendo una de las técnicas favoritas y estrella de muchas mujeres. Muchas de ellas recurren a ella porque ayuda a lograr tonos fríos; sin embargo, hay una forma de apostar por ellas sin tener que recurrir a la decoloración. Para lograrlas, puedes recurrir al uso de tonos miel o caramelo sobre bases castañas para lograr aportar a tu melena movimiento y dimensión sin llegar a un color muy claro. Estas mechas logran aportar luz al rostro y suavizarlo mientras resalta nuestra mirada de forma natural.

Elegir el tono de pelo correcto puede marcar una gran diferencia en nuestra apariencia. Estos colores de pelo pertenecen a las coloraciones en tendencia; sin embargo, existen miles de opciones que pueden ayudarte a lucir bella siempre. ¿Cuál de los cuatro se convertirá en tu favorito y tu próxima apuesta al acudir al salón?