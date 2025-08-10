5 cortes con capas que estilizan el cuello y disimulan la papada a partir de los 30

El paso del tiempo puede sentirse como un parpadeo, un día somos jóvenes y frescas y al otro ya tenemos frente al espejo los cambios naturales que sufre el cuerpo. Esto, lejos de ponernos tristes, debe ser la motivación que necesitamos para seguir apostando por lucir bellas y radiantes.

Un factor que puede ayudarnos a alcanzar esa meta, y que es algo a lo que no siempre le prestamos la atención necesaria, es un buen corte de pelo. Apostar por el corte correcto puede ayudarnos a estilizar el cuello, suavizar la línea de nuestro cuello y esconder un poquito la papada que ya amenaza con salir.

Los cortes con capas son ese aliado con el que no solo lograremos movimiento y volumen en la melena, también son capaces de ayudarnos a equilibrar las proporciones de nuestro rostro, algo que las de 30 necesitamos para seguir luciendo joviales un ratito más.

Long bob con capas frontales

Este corte termina justo por debajo de la mandíbula, convirtiéndolo en el mejor amigo de las mujeres que tenemos cara redonda o rostros cuadrados. Las capas frontales, mientras se lleven largas, nos puede ayudar a enmarcar el rostro llevando la atención a nuestros pómulos logrando que al mismo tiempo utilicemos el cuello.

Además de verse muy bello, este corte también es versátil y fácil de peinar.

Corte shag

Si tu pelo es de textura delgada, el shag será la mejor opción de corte para sacarle todo el provecho del mundo. Este corte apuesta por lucir un look de aspecto despeinado, sin embargo, si lo tuyo no es el volumen puedes apostar por lucirlo en su versión relajada, es decir, apostando por textura y aplicando solo un toque de volumen, esto lo vas a lograr pidiéndole a tu estilista que haga capas más largas a diferentes alturas esto ayudará a distraer la atención de la zona del cuello por lo que la papada pasará desapercibida.

Si no eres fanática del pelo corto, entonces apuesta por un corte en capas con forma V. Pexels

Corte V con capas largas

Si eres team pelo largo, entonces esta es la opción para ti. La idea de este corte es apostar por llevar la capa más corta a la altura del mentón y el resto dejarlas caer en forma de V hacia la espalda creando un efecto de cascada. Este corte no solo alarga el cuello, las capas cortas ayudan a esconder la papada de forma sofisticada y femenina.

Clavicut con capas

Este corte llega a la clavícula y es uno de los favoritos de muchas gracias a su versatilidad. Agregar capas a este corte ayuda a crear un efecto de ligereza en la melena, aportando un poco de volumen, gracias a las capas nuestro rostro lucirá enmarcado de forma sutil pero notable.

Corte pixie con volumen en la coronilla

Muchas le tenemos miedo a este corte, pues apuesta por llevar el pelo muy corto. Sin embargo, es uno de los cortes más elegantes, atrevidas y modernos que existen. Con él no solo te verás elegante, también lucirás muy fresca y joven. El volumen que se deja en la parte superior del pelo ayuda a suavizar nuestras facciones, además si se apuesta por lucirlo como capas semi largas estaremos aportando al cuello mucho estilo mientras ocultamos nuestra papada.

No existe una edad en la que caduque la belleza que nos caracteriza, conforme vamos creciendo y evolucionando vamos descubriendo nuevos secretos que nos ayuden a sentirnos bien con nosotras mismas y con lo que vemos frente al espejo. Estos cortes con capas son, definitivamente, uno de los aliados para lograrlo