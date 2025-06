5 cortes de pelo largo que con efecto rejuvenecedor y adelgazan todo tipo de rostros

Si la pronta llegada del verano ha despertado en ti el deseo de un cambio de look que no solo te favorezca, sino que también te quite años de encima y estilice tu rostro, aquí te presentamos los 5 cortes de pelo largo más rejuvenecedores, recomendados por expertos y celebridades, ideales para afinar las facciones, dar luz al rostro y lograr ese toque moderno y fresco que nunca pasa de moda.

Long Bob en capas suaves

También llamado lob degradado, este corte con capas crea movimiento y volumen controlado, evitando el efecto “plano” que puede endurecer el rostro. Además, aligera visualmente los contornos de la cara, suavizando líneas de expresión.

Es ideal para rostros redondos y cuadrados, ya que afina las mejillas. También es perfecto para mujeres de más de 30 que quieren un look versátil y moderno. Algunos de los tintes que potencian el efecto rejuvenecedor de este corte son: el balayage caramelo o miel en tonos cálidos aporta luz en puntos estratégicos y resalta la mirada.

El long bob con capas es ideal para lucir melenas largas con estilo Getty

Corte en “V” con capas largas y contorno facial

Este corte en “V” suaviza la melena sin perder longitud, estilizando la silueta facial. Las capas que enmarcan el rostro afinan ópticamente pómulos y mandíbula. Es perfecto para rostros ovalados o con forma de corazón. Además, es Ideal si quieres mantener tu cabello largo, pero con forma.

Algunos tintes recomendados para llevar este corte son: reflejos vainilla o baby lights rubios suaves, que iluminan el rostro y aportan dimensión.

El corte en V es perfecto para quienes buscan darle un cambio sutil a su look Unsplash

Melena larga con flequillo cortina

El flequillo cortina o curtain bangs suaviza la frente y centra la atención en los ojos. Aporta un aire juvenil, romántico y desenfadado. Las capas ligeras a los lados estilizan el rostro. Funciona muy bien en rostros alargados, triangulares y con grandes frentes. Además, es excelente para quienes desean disimular líneas de expresión.

El tinte recomendado para acompañar este corte de pelo son los tonos chocolate con reflejos cobrizos o dorados que calientan el rostro y dan un glow natural.

Jennifer Lopez ha llevado su melena larga con flequillo de cortina @jlo

Corte escalado con puntas desfiladas

Las capas escaladas y puntas desfiladas dan dinamismo y volumen, eliminando el peso de una melena sin forma. Rejuvenece al dejar ver el cuello y alargar visualmente el rostro. Ideal para rostros redondeados o anchos, ya que aporta movimiento a cabellos gruesos o con tendencia al encrespamiento.

El tinte recomendado para este tipo de corte es el efecto ombré que mezcla tonos castaños y rubios para un acabado suave y natural.

Celebs como Sarah Jessica Parker han lucido cortes largos escalados Getty Images

Largo XL con capas invisibles y efecto liso brillante

El cabello largo extraliso y con capas internas estiliza y afina el rostro sin perder volumen en las puntas. La textura lisa y pulida da un acabado elegante y luminoso. ¿A quién favorece? A los rostros ovalados y alargados. También es perfecto para quienes aman el look glamoroso pero sutil.

El tinte recomendado para este tipo de corte son los tonos negros o castaños oscuros con gloss, que dan efecto espejo y un acabado rejuvenecedor.