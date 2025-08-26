5 diseños de uñas blancas para lucir un pedicure lujoso al estilo de Hailey Bieber este otoño

Las uñas blancas suelen asociarse con el ambiente veraniego y fresco; sin embargo, Hailey Bieber demuestra que pueden convertirse en la elección más lujosa del otoño. La empresaria y modelo, quien recientemente celebró el primer año de vida de su hijo, compartió con sus fans un post a través de su cuenta de Instagram, donde podemos verla disfrutando de los días previos al festejo de su pequeño. Llamó mucho la atención el pedicure impecable en color blanco, recordándonos que este es un color de elegancia atemporal.

El blanco proyecta limpieza, frescura y mucho lujo, así que, llevado al mundo de las uñas y en especial del pedicure, sin necesidad de recurrir a diseños de uñas muy elaborados, las uñas blancas son la opción para apostar por un pedi sofisticado y estos diseños de uñas blancas son ejemplo de ello.

Hailey nos presumió su impecable pedicure blanco en redes. Instagram @haileybieber

Uñas blancas minimalistas

Este es un clásico infalible y la forma predilecta de aquellas que buscan apostar por un color uniforme y minimalista. Hailey apostó por esta idea y con ella transmitió unas uñas muy estéticas, pulidas, sencillas pero muy elegantes. Si eres fanática de la estética “clean girls”, entonces debes darle la bienvenida al otoño con este pedicure.

Uñas blancas con efecto perla

Una forma de darle un giro elegante y glamuroso al esmalte blanco tradicional es apostando por llevarlo con un efecto aperlado. Los tonos nacarados aportan un brillo sutil que nos recuerda al acabado y textura de las “glazed donut nails”, un manicure que la misma Hailey puso en tendencia y ahora llega al pedicure, logrando un efecto lujoso y delicado, perfecto para presumirlo en otoño.

Uñas francesas

No todas son fanáticas del blanco pulido en las uñas; sin embargo, una alternativa de llevarlo en las uñas de los pies de forma elegante y sofisticada es apostando por el clásico al que recurrimos todas cuando no sabemos qué diseño hacernos: las uñas francesas. Este diseño es un infalible que no solo queda bien en cualquier temporada, sino que también es un diseño al que hay que apostar cuando buscamos lucir pies delicados y muy femeninos.

Milky nails

Otra alternativa para llevar las uñas blancas sin apostar por el color puro son las milky nails. Las cuales consisten en ser una base de color blanco lechoso, casi translúcido; gracias a ese acabado, es que las uñas adquieren una apariencia muy elegante y prolija. En otras ocasiones, Hailey también ha apostado por el uso de este color, pero en las uñas de las manos, así que puedes combinar tu manicure y pedicure con la misma textura.

Uñas francesas + uñas milky

Este combo es perfecto para aquellas que buscan un diseño único y muy creativo. La idea de lucir unas uñas francesas con efecto milky es lograr que la base de nuestras uñas tenga este acabado lechoso, elegante, y sobre él aplicar la media luna o la característica punta blanca. Estas uñas también son la alternativa para aquellas que no saben por qué diseño optar o para quienes buscan lucir unas uñas blancas sin recurrir al uso del blanco puro.

Las uñas blancas no son un color exclusivo del verano; son la alternativa de llevar un pedicure lujoso. Hailey Bieber reafirma que esta temporada de otoño será de los diseños de uñas simples, pero altamente elegantes, así que, ya que los conoces, ¿cuál de todos te acompañará esta nueva temporada?