5 formas refinadas de lucir las uñas francesas que no son el típico blanco para unas manos elegantes

Las uñas francesas son, sin lugar a dudas, símbolo eterno de la feminidad y elegancia. Sin embargo, a pesar de ser un diseño de uñas muy solicitado en los salones de belleza, hay ocasiones en las que su forma clásica de punta blanca puede resultar aburrida. Las nuevas tendencias han demostrado que esta técnica puede ir mucho más allá del borde blanco y estos diseños de uñas son las alternativas más creativas y elegantes para darle al manicure francés un aire refinado y contemporáneo.

Uñas francesas cafés

El color café se ha convertido en el nuevo nude de la temporada. Al aplicarlo en una versión francesa, logra un efecto cálido y discreto, ideal para quienes buscan un look sobrio y refinado. Desde los tonos mocha hasta los espresso, este diseño queda a la perfección con la gama de tonos tierra.

Uñas almendras francesas

La forma almendra siempre será sinónimo de elegancia, así que seguirá reinando un largo tiempo más por su capacidad de alargar visualmente los dedos y estilizar las manos. En una versión francesa, esta silueta realza el borde de la uña con delicadeza, creando el lienzo perfecto para apostar por bordes en colores pastel.

Uñas polka dots

Los lunares llegan a las uñas francesas para romper con la rigidez del diseño tradicional. Esta versión combina el borde delineado con pequeños puntos distribuidos en la superficie. Puedes apostar por incluir colores oscuros para contrastar con los lunares blancos. O jugar con los colores de los puntos sobre una base clara.

Uñas reflectivas

Si te encantan las uñas que atrapan la luz para reflejar un brillo sin igual, entonces esta idea de uñas francesas te va a encantar. La idea es trazar la típica forma francesa con un gel reflectivo. Estos productos son como los geles convencionales, pero a diferencia de ellos, se componen de partículas o glitters que se activan al estar en exposición directa de una fuente de luz. El resultado no solo es creativo, sino latamente brillante.

Uñas metálicas

El dorado es sinónimo de elegancia y, aplicado en una manicura francesa, se convierte en el detalle más innovador. Puedes optar por un delineado delgado, siguiendo la estética del microfrench, o irte a lo grande y aplicar el efecto metalizado sobre todo el borde libre de tu uña para que tus manos brillen como piezas de oro.

Las uñas francesas se transforman sin perder su esencia en diseños contemporáneos que aportan mucho estilo y sofisticación a las manos. Estos cinco diseños de uñas son ejemplo de que la elegancia clásica no está peleada con lo creativo y que si estabas pensando en apostar por este manicure, no dudes en tomar el camino de lo moderno.