Belleza

5 maquillajes de Halloween divertidos y elegantes para mujeres de más de 30+

Si quieres verte única en estas fiestas de disfraces para Halloween, te encantará apostar por estos maquillajes.

August 29, 2025 • 
Karen Luna
"Halloween Con S" Party In Madrid

El Halloween es la excusa perfecta para jugar con el maquillaje y atrevernos a lucir diferentes, pero después de los 30, muchas buscamos opciones que no sean solo disfraces cargados de pintura, sino propuestas más elegantes o divertidas, que nos hagan sentir seguras sin perder la esencia.

La clave está en apostar por looks creativos que realcen tus facciones, cuiden tu piel y te den ese aire chic que se nota en cualquier reunión, desde una fiesta con amigas hasta una cena temática. Aquí te comparto algunos maquillajes de Halloween estarán de moda en las próximas semanas.

1. Bruja glam con labios de impacto

¡Nada de bruja clásica con verrugas! Hoy la versión moderna es sexy, poderosa y glam. Piel impecable, sombras ahumadas con un toque metálico (morado, dorado o esmeralda) y unos labios en rojo oscuro o negro brillante. Solo agrega un vestido negro y un par de accesorios llamativos y estarás lista sin necesidad de disfraz completo.

2. Calavera chic inspirada en el Día de Muertos

Si quieres algo artístico pero no recargado, el maquillaje de calavera es perfecto. Una base clara, trazos delicados en negro para definir pómulos y nariz, y detalles con glitter o pedrería alrededor de los ojos. Mi tip: usa tonos metálicos como dorado o cobre, porque iluminan la piel y hacen que el resultado sea mucho más elegante y femenino.

3. Gatita minimalista (pero fashion)

El clásico de siempre, pero llevado al terreno chic. Hazte un delineado cat-eye bien marcado, dibuja una naricita negra y unos bigotes sutiles. Para darle un aire más adulto, acompáñalo con labios vino tinto o nude brillante. Es rápido, coqueto y nunca falla.

4. Vampiresa sofisticada

Olvida la piel exageradamente pálida. Una vampiresa elegante lleva una base natural con acabado luminoso, cejas definidas, ojos ahumados y labios rojo sangre. Agrega iluminador en pómulos y verás cómo se transforma en un look poderoso que además estiliza.

5. Hada oscura con toques de glitter

Si eres de las que aman lo místico, este maquillaje es un sueño. Usa sombras en tonos lilas, verdes o azules, añade brillo en los párpados y aplica un poco de glitter en pómulos o sienes. Unos pequeños cristales pegados en la piel hacen toda la diferencia. Es un look juvenil, fresco y lleno de fantasía, sin caer en lo infantil.

Halloween es solo una excusa para jugar con el maquillaje, no se trata de disfrazarte de pies a cabeza, sino de resaltar tu estilo y darle un twist creativo a tu look. ¿Tú, qué idea probarías para tu próxima fiesta de disfraces?

