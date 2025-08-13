5 tonos de uñas para que luzcan naturales, sanas y elegantes en la oficina

El manicure perfecto no siempre implica diseños elaborados, maximalista y con mucha decoración, en ocasiones, lograrlo implica únicamente llevar un color neutro y ya. Muchas veces en las empresas y espacios corporativos no se nos permite llevar un diseño de uñas llamativo, pues puede romper con la imagen profesional que como entidad buscan proyectar, por supuesto que esto puede repercutir en nuestro amor por el nail art y orillarnos a no pintarnos más las uñas. Si te somos honestas, esta no nos parece la mejor solución, así que, para no llegar a tomar decisiones extremas, nos dimos a la tarea de buscar estos tonos de uñas ideales para que tus manos luzcan impecables, saludables y discretamente sofisticadas, sí, incluso en la oficina.

Nude beige

Este tono so solo está en tendencia, es un color básico para lograr unas uñas pulidas y limpias. Gracias a su calidez y subtonalidad, se funde de forma natural con la piel, creando un efecto de “uñas perfectas” que te ayudarán a hacer match con cualquier outfit sin llamar tanto la atención.

Rosa pálido lechosos

Las milky nails son de las texturas de uñas más elegantes que se pudieron haber creado. Gracias a ese acabado lechoso que tiene ayuda a suavizar la apariencia de la piel, por lo que, si tienes manchitas o pequeñas “imperfecciones”, este color te ayudará a disimularlas.

También es un color que deja un acabado glossy por lo que tus manos también se verán muy saludables. Este es el tono perfecto si estás buscando un diseño femenino y versátil.

Durazno suave

El peach o durazno claro es una excelente alternativa para aquellas que buscan aportar un toque de calidez a las uñas sin llegar al uso de un color muy notorio. Este tono favorece a las pieles cálidas, pues ayuda a que las imperfecciones que puedan tener sobre la piel se logren disimular.

Lila translúcido

Si estás buscando un tono que, de verdad, no se note para nada, entonces debes apostar por el color lila transparente. Este esmalte tiene un toque muy sutil de color, logrando que las uñas obtengan una apariencia natural, pero con un ligero subtono lila que se ve muy classy.

Rosewater nails

Sí, este no es un color en sí, sino una tendencia de uñas, sin embargo, es, por excelencia, el estilo de uñas que elegirías si deseas algo que no se vea. Estas uñas apuestan por lucir un manicure muy natural e invisible. Consisten en aplicar un toque rosado de color, un toque que imite el color rosita natural de tus uñas con una capa de brillo, el resultado unas uñas glossy y sin rastros de pintura.

Muchas veces, en el mundo de las uñas menos puede ser más y definitivamente, si estás apostando por algo natural, estos cinco tonos de uñas discretos, pero muy favorecedores, van a ser la respuesta al momento de buscar cómo hacer que tus uñas luzcan arregladas sin comprometer tu profesionalismo.