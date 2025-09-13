6 cortes de pelo corto recomendados por los expertos porque sí rejuvenecen y enmarcan el rostro

El pelo corto no solamente es práctico y fácil de mantener, también se ha convertido en un aliado para resaltar y suavizar nuestras facciones. Además, cuando elegimos el corte indicado, podemos lograr restar algunos años de encima, favoreciendo más nuestra apariencia (porque bellas ya somos por naturaleza).

Estos cortes de pelo corto, además de permitirnos jugar con texturas, capas y volumen, características que están en supertendencia en estos días, son el aliado perfecto para un cambio de look que apueste por la vitalidad.

Corte Trinity

Este es un corte minimalista y altamente sofisticado, inspirado en el look de finales de los años 90 que nos regaló Carrie-Anne Moss con su personaje Trinity en “Matrix” (1999). Este corte es la combinación de un pixie y un bob, con la diferencia de que este apuesta por llevar capas ligeramente largas en la parte de enfrente. Si lo tuyo son los cortes de fácil mantenimiento, no puedes dejar de considerar esta opción.

Corte bob francés

El bon francés se distingue por su longitud ligeramente más corta que el bob tradicional y por el toque desenfadado por el que apuesta. Este corte suele llevar las puntas degrafiladas para darle movimiento al pelo. Al llegar a la altura de la barbilla y si se combina con un fleco, logra suavizar los rasgos, aportando juventud al rostro y mucho porte, así como elegancia.

Shag rizado

Este corte es ideal para las mujeres que cuentan con pelo chino natural, pues permite que los rizos luzcan y resalten. Esta versión del shaggy es una mezcla entre mullet y el corte con capas; estas capas desestructuradas aportarán volumen y movimiento a la melena sin agregar peso. Gracias a esta forma, logran enmarcar el rostro, equilibrando las facciones y, por ende, dándole un aspecto más rejuvenecido.

Corte pixie

Este clásico que nunca pasa de moda apuesta por una versión soft en la que la parte superior lleva capas largas para lograr un estilo favorecedor. Este corte estiliza el rostro, aporta frescura y es muy fácil de mantener. Al dejar mechones un poco más largos en la parte frontal, podemos simular un flequillo que nos permita disimular la presencia de líneas de expresión.

Clavicut corto

El corte clavicut suele apostar por llegar a una altura de la clavícula; sin embargo, en su versión corta puede subir un poco más sin rebasar la barbilla. Este corte se adapta a cualquier tipo de pelo y rostro; sin embargo, cuando se apuesta por él en pelo lacio, aportará mayor elegancia al rostro porque ayuda a afinar nuestra mandíbula y estilizar nuestro cuello, y aunque con ondas también se puede lograr esta apariencia, el impacto visual con melena lacia es mayor.

Mixie

Este corte es una combinación entre mullet y pixie, por lo tanto es un estilo atrevido, al que no solemos darle mucha oportunidad, pero que es altamente recomendable para lograr un aspecto juvenil. Se caracteriza por ser corto en la parte de enfrente y más largo en la zona de la nuca; es un corte que nos ayuda a proyectar seguridad y frescura, que apuesta por el volumen, el cual logra estilizar nuestro rostro.

Apostar por cortes de pelo cortos es una de las decisiones más acertadas que podemos cometer al buscar un cambio de imagen que apueste por una imagen refinada, elegante y rejuvenecida.