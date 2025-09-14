6 cortes de pelo que realmente rejuvenecen después de los 50 y no son el clásico corte bob

Con el paso de los años, el pelo no solo cambia de textura y densidad, sino que también puede convertirse en un aliado poderoso para ayudarnos a transmitir un estilo único y rejuvenecido. Cuando pensamos en cambios de imagen, los primeros cortes de pelo que se nos vienen a la mente son el bob o el lob, los clásicos que nunca fallan; sin embargo, parte de la emoción de pensar en un nuevo corte viene con la posibilidad de arriesgarnos a probar algo completamente diferente a lo de siempre.

Es por eso que nos dimos a la tarea de investigar los cortes que más rejuvenecen y favorecen a partir de los 50 y que puedes pedir en tu próxima visita al salón de belleza.

Corte midi con capas

Este corte, que suele ir a la altura de los hombros, es una de las alternativas para apostar por una imagen fresca y rejuvenecida. Para lograr proyectar esa imagen, es recomendable apostar por él con capas suaves, pues estas, además de ayudar a que el pelo tenga movimiento y una caída natural, lograrán suavizar nuestras facciones.

Corte pixie

Este corte es perfecto para aquellas que, además de apostar por un look rejuvenecido, también desean ser portadoras de un corte audaz, práctico y con mucho estilo. Apostar por un pixie con textura en la parte superior ayuda a generar volumen, estilizando el rostro y ayudándonos a resaltar nuestros pómulos y a restar años de forma inmediata; no por nada este es el estilo favorito de Jamie Lee Curtis.

Corte shaggy

Este corte, al igual que el corte mariposa y el wolf, tiene inspiración en la década de los 70; sin embargo, las tendencias que los trajeron a la vida apuestan por llevarlo de una forma más moderna, incluyendo capas degrafiladas en compañía de un flequillo ligero para dar un aire desenfadado, pues recordemos que este aspecto es también una tendencia. El corte puede ser un aliado para melenas con canas, pues, gracias a su estructura, estas pueden lucir como reflejos que iluminen la melena.

Corte lob

No podíamos dejar de incluir un clásico porque este corte no solo aporta un aire juvenil a nuestra apariencia, sino que es un corte que queda bien con la mayoría de texturas capilares y, por su estructura, es el aliado perfecto para apostar por una apariencia rejuvenecida. El lóbulo suele ir a la altura de hombro y la mandíbula, por lo que podrías agregar un poco de movimiento en las puntas para darle mayor movimiento.

Corte en capas largas y fleco

Este año la tendencia en pelo es apostar por las melenas desenfadadas y un corte que cumple con esto son las capas con fleco. Así que si tú eres fanática de las melenas largas o no te gusta apostar por cortes cortos, este corte es perfecto para ti. Recuerda pedir capas largas y un fleco cortina o degrafilado para ayudar a proyectar esa imagen messy tan popular en esta temporada del año.

Corte garçon

Este clásico francés, ligeramente más largo que el corte pixie, no solo es sofisticado, es el compañero ideal de las mujeres que buscan una melena práctica. Su versatilidad permite jugar con texturas, es por ello que mujeres con pelo ondulado suelen amarlo porque ayuda a resaltar sus ondas sin necesidad de estilizarlo o peinarlo constantemente. Este corte también se une a la tendencia de los estilos desenfadados, así que al llevarlo no solo te verás rejuvenecida, también estarás a la moda.

Después de los 60, el pelo puede convertirse en el aliado perfecto para ayudarnos a disimular unos años menos. La clave para que esto funcione, sí, está en el corte, pero también en tu actitud, pues sin importar la opción, sabemos que en todas lucirás maravillosa.