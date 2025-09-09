¿Adiós a las uñas de gel? Las press on nails conquistan como la alternativa segura para lucir unas uñas perfectas

Durante años, las uñas de gel y acrílicas dominaron los salones de belleza y nuestras uñas; sin embargo, luego de la reciente advertencia y prohibición de uso de productos con TPO, el cual es un químico que permite que los geles se endurezcan ante la luz UV, así como los riesgos que podría implicar la exposición de nuestra piel a los rayos de la lámpara, el miedo de que ya no podamos llevar las uñas arregladas comenzó a generar preocupación y un poco de tristeza por la posibilidad de decirle adiós al nail art.

Sin embargo, el mundo de las uñas parece ir un paso delante de nosotras y en el mercado ya han salido diferentes alternativas para continuar con este ritual de belleza y una de ellas son las press-on nails. Te apostamos que ya las habías visto antes, allá por la década de los 2000, pero permítenos refrescarte la memoria.

¿Qué son las press-on nails y por qué están de moda?

Las press-on nails son uñas postizas prefabricadas que se adhieren a la uña natural mediante un pegamento especial o con ayuda de stickers adhesivos. A diferencia del gel o el acrílico, no requieren de una preparación tan agresiva para colocarlas, ni del uso de lámparas de rayos UV para fijarse.

Algunas marcas de belleza están apostando por crear sus propios diseños, apostando principalmente por estilos minimalistas; sin embargo, hay quienes apuestan por crearlas con un diseño más elaborado que incluso lleva aplicaciones en 3D.

Press-on nail vs. Gelish

Esta alternativa ofrece muchos beneficios frente al tradicional esmalte en gel; uno de los más importantes es la salud de la uña, pues esta no se ve tan comprometida. Al ser uñas que se sobreponen, no debilitan la superficie natural, ni causan resequedad extrema debido a que no requieren de químicos preparadores para adherirlas. Otro beneficio que aportan es la seguridad; una de las advertencias sobre el uso constante de las lámparas es la exposición a los rayos UV. Las uñas press-on no requieren el uso de estas lámparas, por lo que no estarás exponiendo tu piel al fotoenvejecimiento prematuro ni a las probabilidades de desarrollar cáncer de piel.

También son un producto práctico, pueden aplicarse en casa en cuestión de minutos y se retiran sin provocar daño sobre la uña; existen en infinidad de acabados, diseños, formas y longitudes, así que podrás elegir los diseños que quieras para usarlos cuantas veces desees, pues también son reutilizables. Otra gran ventaja es que son mucho más económicas que la aplicación de un diseño en el salón de belleza.

Cómo llevar press-on nails

Cuando elegimos un set de uñas press-on, es vital elegir la medida adecuada para cada uña, pues esto hará que se vean naturales. Cuando adquirimos los diseños ya elaborados de tienda o alguna marca, es probable que nuestra talla falle (a pesar de que los sets suelen incluir uñas de varios tamaños para que encuentres el tamaño que corresponda a tu uña). Sin embargo, algunas manicuristas crean los diseños desde la medida exacta de tus uñas, por lo que estos diseños serán totalmente personalizados.

Colocarlas es sencillo; tendrás que retirar el brillo de la uña natural, eliminar el polvito de la lima con ayuda de una toallita con alcohol y colocar el pegamento y, finalmente, adherir las uñas a tu propia uña. No te preocupes por los materiales que se necesitan para usarlas; normalmente vienen incluidos en tu set.

El boom de las press-on nails nos ofrece una alternativa más segura para las uñas de gel que solemos amar tanto. Así que si estabas preocupada por el futuro del manicure y el nail art, ahora ya sabes que existe una alternativa para lucir unas manos elegantes de forma segura.