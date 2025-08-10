¡Adiós maquillaje cuarteado! Este es el secreto para una piel de porcelana a partir de los 35

A partir de los 35 años, nuestra piel comienza a perder hidratación de manera natural (sí, así como a los 25 nuestras reservas de colágeno comienzan a decir bye) y esto puede provocar que nuestra piel se vea acartonada, reseca y opaca. Esta apariencia aumenta cuando aplicamos sobre ella nuestro maquillaje, el cual no solo se ve cuarteado, sino que también resalta nuestras líneas de expresión.

Muchas son las marcas que prometen hacer maravillas ayudándonos a mejorar la apariencia de nuestra piel con productos que contienen colágeno, niacinamida, ácido hialurónico… sin embargo, el verdadero secreto para lucir una piel de porcelana se encuentra en la hidratación.

¿Cómo tener la piel bonita?

Antes que nada, es vital aclarar que si tu piel está atravesando por un padecimiento grave, lo recomendable es acudir al médico, este sabrá exactamente lo que está provocando la alteración y te prescribirá el medicamento o productos que sean adecuados para tu problema.

Aclarado el punto, tratemos de darle resolución a la pregunta.

Luego de cumplir los 25, nuestra piel comienza a experimentar cambios que son señal de que estamos envejeciendo; por ejemplo, si te sale un granito, ya es más difícil que la marca desaparezca, es decir, la piel va perdiendo esa capacidad regenerativa exprés que teníamos a los 20. A los 35 llega otro cambio y este es mucho peor.

Por supuesto que, si a esto (que sabemos que parte del proceso natural del paso del tiempo), le sumamos factores como el estrés, problemas y cambios hormonales, o rutinas inadecuadas de limpieza, nuestra piel va a verse fatal.

La hidratación es la clave de una piel luminosa y saludable. Pexels

Partiendo de la filosofía del K-beauty, que apuesta por lucir una piel radiante, pero desde una idea de la “sanidad”, creemos que algo básico para que nuestro maquillaje se ve impecable es tener un lienzo sano, es decir, lograr que nuestra piel se encuentre en óptimas condiciones.

Sí, ¡ya nos pellizcamos un granito que dejó una marca terrible que ya no se va a quitar!, pero aún podemos ayudar a reducir el daño que hemos creado sobre esta.

El secreto mágico: toma agua

La hidratación es VITAL para lucir una piel saludable, sobre la cual el maquillaje deje de verse acartonado, parchoso y apastelado. Pero no solo va a lograr que la piel del rostro se vea bonita, mantener hidratado tu cuerpo también ayudará a que toda la piel de tu cuerpo esté siempre sana, elástica y con ese acabado suave y terso, tan característico de la piel de porcelana.

Sin embargo, existen otros factores que debemos considerar para llegar al objetivo de una piel bella.

Limpieza suave

La limpieza es un paso vital al momento de cuidar nuestra piel, con ella nos vamos a asegurar de retirar impurezas y suciedad del día a día. Apuesta siempre por un limpiador que sea gentil con tu piel, lava tu rostro mañana y noche, y procura lavar en movimientos circulares, suaves, no frotes o talles, pues eso la va a maltratar aún más.

Crema hidratante

Apuesta por una fórmula que garantice la hidratación de tu piel sin dejar acabado oleoso. Recuerda que la hidratación es vital para una piel sana, así que además de tomar agua, ayúdate de una crema que permita sellar esa hidratación, te juramos que la textura se va a suavizar y evitará que tu base se acumule en las líneas de tu rostro, como sucede en los surcos nasogenianos.

Protector solar

A pesar de que somos conscientes del daño que el estar expuesta al sol puede provocar, aún hay desinformación al momento de elegir el FPS correcto. Para que nuestra piel esté protegida debemos aplicarlo por lo menos 20 minutos antes de colocar encima de él nuestra base de maquillaje, esto permitirá su correcta absorción para que haga su trabajo de protegernos.

También debemos considerar que este sea de factor alto, replicarlo mínimo tres veces al día y apostar por elegir uno que sea compatible con el maquillaje que usamos:



Apuesta por una textura ligera, esto permitirá que la base se deslice sobre él sin generar parches.

Considera la absorción, como te mencionamos, la idea es que dejes primero actuar el protector para después colocar tu maquillaje. Esto evitará que al pasar tu base barras el poder del FPS.

Presta atención a la duración, esto ayudará a que sepas cada cuando debes replicarlo y por ende qué tipo de base usar sobre él.

Ahora ya sabes cómo tener una piel de porcelana y los pasos a seguir para lograrla. Recuerda que la hidratación es la clave para lucir una piel radiante, sana y elástica sobre la cual se verá increíble cualquier maquillaje.