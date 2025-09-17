¡Adiós uñas de gel! 5 colores de uñas en tendencia para lucir unas manos limpias y elegantes con esmalte

Cada vez son más las mujeres que están apostando por regresar a lo tradicional y lucir su manicure sin tener que recurrir a las uñas de gel o al acrílico. ¿La razón? La realidad es que no hay una en específico; muchas mujeres encuentran tedioso el ritual de lograr agendar una cita, otras de acudir mes a mes a su retoque, algunas cuantas más temen que estos productos dañen la salud de sus manos y algunas más simplemente desean recurrir al uso del esmalte convencional por mayor practicidad.

Sea la razón por la que sea, es posible mantener unas manos elegantes únicamente con esmalte convencional; la clave está en elegir un color de barniz adecuado a la temporada. Para este otoño, los tonos profundos y neutros se convierten en los protagonistas, ideales para quienes buscan un manicure limpio, práctico y muy glamurosos.

Uñas rojo burdeos

Este tono es un básico del otoño; además de transmitir elegancia, es un color que aporta un aura de misterio muy ad hoc a la temporada y la víspera de Halloween, al mismo tiempo que logra proyectar elegancia, sofisticación y sensualidad. El color burdeos también es muy versátil y es capaz de adaptarse desde una reunión de trabajo hasta una salida por un café.

Uñas azules

El azul profundo es una alternativa de muchas para lucir un color oscuro y profundo sin recurrir al negro. Este tono añade un toque de vanguardismo y sobriedad a las manos, logrando que las manos se vean refinadas y frescas. Al ser un color oscuro, es ideal para llevarlo sobre cualquier tonalidad de piel, ayudando a lucir un manicure elegante y muy otoñal.

Uñas verde oliva

Este color ha conquistado el mundo de la moda y la belleza gracias a las tendencias del año, como el solarpunk. Por supuesto, este color ha alcanzado el mundo del nail art y las uñas, conquistando el manicure de más de una, apostando por él gracias a que es un tono que aporta armonía y naturalidad, el color perfecto para quienes buscan un estilo elegante, moderno y versátil.

Uñas nude

Los tonos nude siempre serán ese color clásico al que todas recurrimos para lucir unas manos refinadas, elegantes y muy pulcras. Este otoño vuelven a dominar las tendencias, apostando por continuar con su legado, haciéndonos lucir unas manos estilizadas y rejuvenecidas. Las uñas color nude son la opción correcta para aquellas que aman la naturalidad.

Uñas cafés

Inspirados en el tono café del ambiente y el chocolate que puede apreciarse en el follaje tan característico de la estación, convirtiéndolas en la opción perfecta para la temporada de otoño-invierno, las uñas en este color transmiten calidez y mucha sofisticación, especialmente si se elige un café oscuro o un café con subtonos grisáceos.

Uñas negras

El color negro sigue siendo un básico que nunca falla. Transmite mucho estilo, elegancia y sofisticación, siendo la mejor opción para quienes desean un manicure que no solo aporta refinamiento; también son el color perfecto para apostar cuando deseamos lucir unas uñas oscuras, misteriosas e inspiradas en la temporada tenebrosa del otoño.

Los esmaltes de uñas en tonos profundos y neutros son la clave para lucir unas manos refinadas, limpias y modernas. Estos cinco colores de uñas son la alternativa perfecta para sustituir los colores de las uñas de gel en esta nueva temporada.