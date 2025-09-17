¡Adiós uñas de gel! 5 colores de uñas en tendencia para lucir unas manos limpias y elegantes con esmalte
Logra un manicure pulido y moderno sin la necesidad de acudir al salón de belleza, estos colores de esmalte convencional son ideales para unas manos sofisticadas.
Cada vez son más las mujeres que están apostando por regresar a lo tradicional y lucir su manicure sin tener que recurrir a las uñas de gel o al acrílico. ¿La razón? La realidad es que no hay una en específico; muchas mujeres encuentran tedioso el ritual de lograr agendar una cita, otras de acudir mes a mes a su retoque, algunas cuantas más temen que estos productos dañen la salud de sus manos y algunas más simplemente desean recurrir al uso del esmalte convencional por mayor practicidad.
Sea la razón por la que sea, es posible mantener unas manos elegantes únicamente con esmalte convencional; la clave está en elegir un color de barniz adecuado a la temporada. Para este otoño, los tonos profundos y neutros se convierten en los protagonistas, ideales para quienes buscan un manicure limpio, práctico y muy glamurosos.
Uñas rojo burdeos
Este tono es un básico del otoño; además de transmitir elegancia, es un color que aporta un aura de misterio muy ad hoc a la temporada y la víspera de Halloween, al mismo tiempo que logra proyectar elegancia, sofisticación y sensualidad. El color burdeos también es muy versátil y es capaz de adaptarse desde una reunión de trabajo hasta una salida por un café.
Uñas azules
El azul profundo es una alternativa de muchas para lucir un color oscuro y profundo sin recurrir al negro. Este tono añade un toque de vanguardismo y sobriedad a las manos, logrando que las manos se vean refinadas y frescas. Al ser un color oscuro, es ideal para llevarlo sobre cualquier tonalidad de piel, ayudando a lucir un manicure elegante y muy otoñal.
Uñas verde oliva
Este color ha conquistado el mundo de la moda y la belleza gracias a las tendencias del año, como el solarpunk. Por supuesto, este color ha alcanzado el mundo del nail art y las uñas, conquistando el manicure de más de una, apostando por él gracias a que es un tono que aporta armonía y naturalidad, el color perfecto para quienes buscan un estilo elegante, moderno y versátil.
Uñas nude
Los tonos nude siempre serán ese color clásico al que todas recurrimos para lucir unas manos refinadas, elegantes y muy pulcras. Este otoño vuelven a dominar las tendencias, apostando por continuar con su legado, haciéndonos lucir unas manos estilizadas y rejuvenecidas. Las uñas color nude son la opción correcta para aquellas que aman la naturalidad.
Uñas cafés
Inspirados en el tono café del ambiente y el chocolate que puede apreciarse en el follaje tan característico de la estación, convirtiéndolas en la opción perfecta para la temporada de otoño-invierno, las uñas en este color transmiten calidez y mucha sofisticación, especialmente si se elige un café oscuro o un café con subtonos grisáceos.
Uñas negras
El color negro sigue siendo un básico que nunca falla. Transmite mucho estilo, elegancia y sofisticación, siendo la mejor opción para quienes desean un manicure que no solo aporta refinamiento; también son el color perfecto para apostar cuando deseamos lucir unas uñas oscuras, misteriosas e inspiradas en la temporada tenebrosa del otoño.
Los esmaltes de uñas en tonos profundos y neutros son la clave para lucir unas manos refinadas, limpias y modernas. Estos cinco colores de uñas son la alternativa perfecta para sustituir los colores de las uñas de gel en esta nueva temporada.