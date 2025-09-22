Angelina Jolie apuesta por el rubio boho, el tinte rubio que disimula las arrugas e ilumina el rostro

Angelina Jolie siempre ha sido un referente de estilo, y a pesar de que ya tiene unos meses apostando por la melena rubia, su presencia durante el Toronto International Film Festival (TIFF) el pasado 7 de septiembre nos recordó que el rubio boho es el tinte de pelo rubio que necesitamos para nuestro próximo cambio de imagen.

Este tono, que mezcla matices cálidos, fríos y dorados, no solo ilumina el rostro de inmediato, también tiene un efecto rejuvenecedor, ayudando a suavizar nuestras facciones y disimular pequeñas líneas de expresión.

A pesar de que las melenas castañas serán la sensación del otoño, apostar por un pelo rubio también significa sumarse a la tendencia de lo natural y relajado, siendo este color la apuesta perfecta para un look elegante.

¿Qué es el rubio boho?

Este color no es un rubio uniforme, ni muy cálido ni muy frío; es más bien un tono creado a partir de las luces y las sombras. Se logra combinando tonos rubios cálidos con reflejos dorados, caramelo o mieles, aunque también se pueden incluir tonos fríos, dando como resultado un acabado multidimensional que se ve natural.

Angelina Jolie en la premiere de “Couture” durante el Toronto International Film Festival 2025. Isaiah Trickey/FilmMagic

A diferencia de rubios platinados o completamente fríos, este color apuesta por aportar calidez al rostro, evitando que la piel luzca apagada. Por eso es perfecto para lucirlo sobre pieles maduras que buscan aportar luz sin endurecer las facciones.

¿Por qué rejuvenece?

Uno de los secretos de este tinte de pelo es su efecto luminoso. Los reflejos claros que aporta alrededor del rostro funcionan como un “foco”, el cual crea la ilusión visual de aportar mayor cantidad de luz sobre esta zona de nuestro rostro. Este efecto, por supuesto, logra dos cosas: suavizar arrugas finas y disimular imperfecciones.

Sin embargo, no es lo único que es capaz de hacer; también ayuda a evitar los contrastes duros sobre la piel, ayudando a que esta se vea fresca y armónica.

Cómo llevar el rubio boho de Angelina Jolie

Si buscas un cambio de look inspirado en Angelina, lo ideal es acudir con un experto en decoloración. Solo ellos saben cómo llevar el pelo natural a niveles de coloración diversos sin comprometer la salud capilar.

Puedes pedirlo como un rubio con reflejos cálidos o mostrar directamente la imagen de referencia para algo más preciso. Hay bases de pelo que no requieren una decoloración extrema para lograr este tipo de rubio; sin embargo, siempre recuerda consultarlo con el experto. Si crees que este proceso será de decoloración extrema sobre tu base natural, la recomendación es apostar por otro tipo de coloración.

La clave de este color es apostar por lucir una raíz natural, pues esta puede ir un poco más oscura y apostar por pedir reflejos color miel para lograr una integración de mechones difuminada.

Recuerda que para conservar el tono por más tiempo es vital darle mantenimiento y protegerlo con productos especiales para decoloración.

El rubio boho es la mejor opción para un cambio de imagen radical y atrevido que apueste por mostrar un tinte rubio natural pero moderno. Si Angelina Jolie ha apostado por él desde hace unos meses ya, es porque definitivamente es el color de pelo que nos ayuda a lucir frescas y rejuvenecidas. ¿Qué esperas para probarlo?