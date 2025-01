Así debes usar las pestañas postizas, según tu tipo de ojo

Las pestañas postizas son un accesorio de maquillaje que puede transformar por completo tu mirada. Sin embargo, no todas las pestañas son ideales para todos los tipos de ojos. Elegir el diseño correcto y aplicarlas adecuadamente puede marcar la diferencia entre un look natural y uno que no realce tu belleza. Aquí te explicamos cómo usarlas según la forma de tus ojos.

Ojos almendrados: el diseño más versátil

Si tienes ojos almendrados, estás de suerte, ya que esta forma es muy versátil y se adapta a casi cualquier estilo de pestañas postizas. Para un efecto más dramático, elige pestañas con volumen uniforme o aquellas que se alarguen gradualmente hacia las esquinas externas. Esto resaltará la forma natural de tus ojos, haciéndolos lucir más grandes y expresivos.

Ojos redondos: alarga y estiliza

Para los ojos redondos, el objetivo es alargar la mirada y darle un toque más sofisticado. Opta por pestañas postizas que sean más largas en las esquinas externas. Este estilo, conocido como “efecto cat-eye”, crea una línea más estilizada y equilibra la redondez del ojo. Evita las pestañas con demasiado volumen en el centro, ya que pueden exagerar la forma redonda.

Si tienes ojos hundidos, las pestañas con un efecto “wispie” abrirán tu mirada y añadirán profundidad. FREEPIK

Ojos hundidos: abre tu mirada

Si tus ojos están ligeramente hundidos, busca pestañas que sean largas y rizadas. Este diseño ayuda a abrir la mirada y dar un efecto de ojos más despiertos. Las pestañas con un efecto “wispie”, que alternan longitudes, son ideales para añadir definición sin sobrecargar el párpado.

Ojos pequeños: menos es más

En los ojos pequeños, es crucial no saturar con pestañas demasiado densas o largas, ya que pueden abrumar tu mirada. En su lugar, elige pestañas más sutiles que agreguen volumen de manera natural. Las pestañas de tiras cortas o las pestañas individuales son una excelente opción para resaltar los ojos pequeños sin opacarlos.

Ojos asiáticos: busca curvatura

Para los ojos con párpado caído o monólidos, las pestañas postizas con una curva pronunciada son la clave. Este diseño ayuda a levantar la mirada y dar la ilusión de mayor profundidad. Elige pestañas ligeras y flexibles para que se adhieran fácilmente y se vean naturales.

Para ojos asiáticos, las pestañas con curva pronunciada crean un efecto levantador y natural.

GETTY IMAGES

Ojos separados: centra la atención

Si tus ojos están más separados, elige pestañas con mayor volumen en el centro. Este estilo crea un punto focal que da la ilusión de que los ojos están más cerca entre sí. Asegúrate de aplicar delineador a lo largo de la línea de las pestañas para reforzar este efecto.

Consejos de aplicación para todas

Independientemente de tu tipo de ojo, asegúrate de medir y recortar las pestañas postizas antes de aplicarlas para que se ajusten perfectamente. Usa un pegamento de calidad y deja que se seque ligeramente antes de colocarlas. Para un acabado impecable, riza tus pestañas naturales y aplica una capa de máscara para integrarlas con las postizas.

Con estas recomendaciones, las pestañas postizas no solo realzarán tu mirada, sino que también complementarán la forma única de tus ojos. ¡Anímate a experimentar y encuentra el estilo que más te favorezca!