Así es el corte bob rizado, el favorito de las mujeres de 40 porque disimula las arrugas alrededor de los ojos

Cuando se trata de cortes rejuvenecedores, el corte bob sigue siendo el rey. Sin embargo, como buen clásico que se reinventa esta temporada, la versión rizada se posiciona como la favorita de las mujeres de 40 años en adelante, gracias a su efecto natural, fresco y relajado. Este estilo no solo realza la textura del pelo, sino que también ayuda a suavizar las facciones y disimular arrugas finas, especialmente aquellas que aparecen alrededor de los ojos. ¿La razón?, su estructura enmarca el rostro con un halo de rizos ligeros y movimiento que disipan la atención de estas pequeñas imperfecciones.

Si estás a punto de realizarte un cambio de imagen, es mejor que consideres este corte antes de acudir al salón de belleza.

¿Por qué el corte bob rizado es tan favorecedor?

El encanto del corte radica en su equilibrio entre sofisticación y naturalidad. Al mantener una longitud media, que puede ir desde la mandíbula hasta los hombros, permite que los rizos se formen libremente, creando volumen en las zonas donde más se necesita.

A diferencia de los cortes rectos o demasiado pulidos, este estilo rompe la rigidez del rostro y dirige la atención hacia la textura del pelo, restando protagonismo a las líneas de expresión.

Además, su efecto lifting óptico realza los pómulos y suaviza el contorno facial, logrando un aspecto más juvenil y sin esfuerzo.

¿Cómo llevar el corte bob rizado según tu tipo de rostro?

Este corte de pelo es muy versátil y noble con la mayoría de los tipos de rostro; sin embargo, para que luzca perfecto todo el tiempo sin tener que estarlo estilizando de forma constante, es vital considerar la textura de nuestra melena, así como la forma de nuestra cara.

Si tu rostro es redondo, apuesta por un bob más largo conocido como lob, pues esto te ayudará a estilizar el cuello y afinar la zona de las mejillas. Por el contrario, si tu rostro es cuadrado, lo mejor que puedes hacer es agregar ondas ligeras y desestructuradas para suavizar los ángulos y aportar movimiento. Sobre los rostros alargados, el consejo es apostar por cortes con rizos amplios y volumen lateral para equilibrar las proporciones. Y para aquellas que tienen rostro ovalado, la buena noticia es que pueden optar por un rizado con capas suaves y raya lateral, ya que este rostro es muy versátil y la mayoría de estilos le queda perfecto.

Consejos para mantener los rizos y ondas en orden

La clave para lucir este corte en todo su esplendor está en la hidratación. Usa champús sin sulfatos y un acondicionador altamente nutritivo, así como cremas para definir rizos que aporten elasticidad sin apelmazar la melena. Evita a toda costa cepillar tu pelo en seco; es mejor desenredarlo con los dedos o con un peine de dientes anchos cuando está húmedo, y aplica un poco de aceite capilar en las puntas para controlar el frizz.

Si buscas un toque más pulido, puedes marcar tus rizos con una tenaza delgada y luego soltarlos con los dedos para mantener su movimiento natural.

El corte bob rizado es mucho más que una tendencia capilar, es un aliado para ayudarnos a rejuvenecer, vernos más frescas y disimular algunas imperfecciones como las arrugas alrededor de los ojos. A los 40 buscamos aliados que nos ayuden a resaltar la belleza real de nuestro pelo y este corte es la alternativa perfecta para lograr ese objetivo.