Así son las uñas cortas elegantes estilo jabón, el manicure que ya luce Scarlett Johansson

El manicure estilo jabón es la nueva tendencia de uñas que está arrasando el 2025. Si bien es cierto que este estilo de uñas no es algo nuevo, ahora que ha sido elegido por Scarlett Johansson, comienza a retomar mucha popularidad. Se trata de un diseño discreto y elegante, perfecto para quienes prefieren lucir sus uñas cortas y sofisticadas sin necesidad de recurrir a colores llamativos. Inspiradas en la apariencia limpia y suave de las barras de jabón, estas uñas se caracterizan por un acabado brillante, neutro y altamente natural, lo que las convierte en el must de la temporada.

¿Qué son las uñas estilo jabón?

El estilo jabón consiste en llevar las uñas en tonos neutros y semitraslúcidos. No recurren al efecto milky por completo, pero tampoco a las transparencias. Es decir, muestran un equilibrio perfecto entre un color sólido con un toque de difuminado. Suelen ser de color rosa, porque muchos jabones de tocador tienen este color; sin embargo, la tendencia ha ido evolucionando hasta integrar otros colores que de igual forma representen el color característico del jabón.

La elección de color: versatilidad

En esta ocasión, durante su participación en “The Late Show With Stephen Colbert”, Scarlett apostó por un tono blanco con subtono beige rosado. La elección de este color confirma que las uñas estilo jabón son tan versátiles que funcionan igual en una alfombra roja como en la oficina o una salida casual, demostrando que un nail art discreto es la mejor compañía para lucir unas manos elegantes.

Cómo llevar el manicure estilo jabón

Una de las mayores ventajas de este diseño de uñas es que no requiere gran procedimiento. Con una base en tonos rosados, nude o beige bastará para que logres este efecto; eso sí, apuesta porque la textura del color que elijas no sea de un pigmento puro, sino que parecerá que tus uñas llevan un esmalte cualquiera.

Scarlett Johansson por ingresar a “The Late Show with Stephen Colbert” en Manhattan. Robert Kamau/GC Images

Sí, puedes recrearlas con esmalte tradicional o visitar a tu manicurista favorita y pedirle que te ayude a lograr esta estética con sus productos.

Si quisieras agregar un toque único, podrías jugar con el efecto cromado o perla para personalizar tus uñas y darles un acabado luminoso y más sofisticado.

Las uñas estilo jabón son la opción perfecta para quienes buscan un look elegante, práctico y atemporal. Scarlett Johansson confirmó con su elección que la sencillez también puede ser sinónimo de glamour, y que este color de uñas es capaz de elevar cualquier estilo sin esfuerzo, especialmente cuando se lleva sobre uñas cortas.