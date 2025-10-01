Suscríbete
Belleza

Belinda enamora Paris Fashion Week con sus uñas milky, las más elegantes y favorecedoras a cualquier edad

La cantante brilló en la capital de la moda no solo con su estilo y su exitoso paso por la pasarela, sino también por su manicure discreto y sofisticado.

September 30, 2025 • 
Lily Carmona
Belinda enamora Paris Fashion Week con sus uñas milky, las más elegantes y favorecedoras a cualquier edad.png

Belinda triunfa en Paris Fashion Week con unas uñas muy elegantes.

Getty Images

La semana pasada, Belinda hacía acto de presencia en Milan Fashion Week; esta semana vuelve a hacer historia con su presencia en Paris Fashion Week, donde caminó por segundo año consecutivo por la pasarela de L’Oréal, donde la cantante, actriz y modelo deslumbró a más de uno por su minivestido color oro, su melena renovada con mechas espresso martini y, por supuesto, su manicure milky, el cual se adaptó a la perfección a su atuendo, haciéndola ver como toda una diosa.

¿Qué son las uñas milky?

Las uñas milky se caracterizan por un acabado semitraslúcido en tonos blancos, nude o rosados que recuerdan a la textura de la leche. Son minimalistas por excelencia, pulcras y al mismo tiempo elegantes, convirtiéndolas en el diseño más popular y favorito de muchas mujeres en el mundo por su sencillez, su versatilidad y adecuamiento a cualquier edad.

Estas uñas además favorecen a todos los tonos de piel; si eres fanática de los acabados naturales, estas uñas te van a encantar, y son perfectas para combinar con cualquier look, desde el más casual hasta el más elegante, digno de una pasarela.

Unas uñas que favorecen a cualquier edad

El encanto de las uñas milky está en que iluminan las manos, rejuvenecen y aportan limpieza visual a las manos. A diferencia de tonos más oscuros o diseños demasiado elaborados, estas uñas apuestan por lucirse así, solitas, sin ningún tipo de decoración extra (aunque sí pueden combinarse con otros diseños y técnicas).

Sobre manos con piel joven aportan un aire delicado y sofisticado, mientras que en pieles maduras ayuda a suavizar la textura de las manos, aportando un aspecto cuidado.
Ese equilibrio entre atemporalidad y sofisticación es lo que las convierte en las favoritas de muchas.

Logra un efecto milky en tus uñas

Replicar este estilo de uñas es sumamente sencillo; por supuesto que, para un acabado duradero de salón, tienes que recurrir al uso de uñas de gel y apostar por un gel de uñas en color blanco lechoso. Sin embargo, existe la alternativa de realizarlas con esmalte tradicional. Para ello necesitarás un esmalte blanco traslúcido; si no lo consigues, busca un esmalte blanco y uno transparente. A este último le vas a agregar solo unas gotas de blanco puro hasta que veas que ya obtuviste la textura lechosa deseada.

Aplica dos capas y finaliza con un toque de brillo para proteger el color y ¡listo!

Con sus uñas milky en el Paris Fashion Week, Belinda confirma que las uñas son el mejor aliado para un atuendo sofisticado de manos a pies. Este manicure no solo se ha transformado en la favorita de muchas celebridades, sino que también es la opción perfecta para aquellas que buscan elegancia sin un diseño muy elaborado.

Belinda paris fashion week
Lily Carmona
