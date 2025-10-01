Belinda enamora Paris Fashion Week con sus uñas milky, las más elegantes y favorecedoras a cualquier edad

La semana pasada, Belinda hacía acto de presencia en Milan Fashion Week; esta semana vuelve a hacer historia con su presencia en Paris Fashion Week, donde caminó por segundo año consecutivo por la pasarela de L’Oréal, donde la cantante, actriz y modelo deslumbró a más de uno por su minivestido color oro, su melena renovada con mechas espresso martini y, por supuesto, su manicure milky, el cual se adaptó a la perfección a su atuendo, haciéndola ver como toda una diosa.

¿Qué son las uñas milky?

Las uñas milky se caracterizan por un acabado semitraslúcido en tonos blancos, nude o rosados que recuerdan a la textura de la leche. Son minimalistas por excelencia, pulcras y al mismo tiempo elegantes, convirtiéndolas en el diseño más popular y favorito de muchas mujeres en el mundo por su sencillez, su versatilidad y adecuamiento a cualquier edad.

Estas uñas además favorecen a todos los tonos de piel; si eres fanática de los acabados naturales, estas uñas te van a encantar, y son perfectas para combinar con cualquier look, desde el más casual hasta el más elegante, digno de una pasarela.

Unas uñas que favorecen a cualquier edad

El encanto de las uñas milky está en que iluminan las manos, rejuvenecen y aportan limpieza visual a las manos. A diferencia de tonos más oscuros o diseños demasiado elaborados, estas uñas apuestan por lucirse así, solitas, sin ningún tipo de decoración extra (aunque sí pueden combinarse con otros diseños y técnicas).

Sobre manos con piel joven aportan un aire delicado y sofisticado, mientras que en pieles maduras ayuda a suavizar la textura de las manos, aportando un aspecto cuidado.

Ese equilibrio entre atemporalidad y sofisticación es lo que las convierte en las favoritas de muchas.

Logra un efecto milky en tus uñas

Replicar este estilo de uñas es sumamente sencillo; por supuesto que, para un acabado duradero de salón, tienes que recurrir al uso de uñas de gel y apostar por un gel de uñas en color blanco lechoso. Sin embargo, existe la alternativa de realizarlas con esmalte tradicional. Para ello necesitarás un esmalte blanco traslúcido; si no lo consigues, busca un esmalte blanco y uno transparente. A este último le vas a agregar solo unas gotas de blanco puro hasta que veas que ya obtuviste la textura lechosa deseada.

Aplica dos capas y finaliza con un toque de brillo para proteger el color y ¡listo!

Con sus uñas milky en el Paris Fashion Week, Belinda confirma que las uñas son el mejor aliado para un atuendo sofisticado de manos a pies. Este manicure no solo se ha transformado en la favorita de muchas celebridades, sino que también es la opción perfecta para aquellas que buscan elegancia sin un diseño muy elaborado.