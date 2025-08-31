Black cherry: 5 maneras de lucir la tendencia de uñas que dominará el otoño-invierno 2025

El otoño se presenta como la temporada perfecta para jugar con estilos, tonos y acabados distintos. Entre las tendencias que más destacan están las uñas black cherry, un color intenso y sofisticado que no solo atrae todas las miradas, sino que también combina con cualquier outfit.

¿Qué son las uñas black cherry?

Como sugiere su nombre, las uñas black cherry están inspiradas en el color de las cerezas, pero con matices que crean tonos burdeos, o una mezcla entre marrones y el color negro, que deja una combinación de color muy versatil que se puede adaptar al tono de la piel para conseguir un look más favorecedor.

¿Cómo llevar las uñas black cherry?

Si te gusta esta tendencia, te compartimos algunas ideas para que puedas incorporar este tono llamativo a tu estilo.

Uñas cuadradas cortas

Al ser un tono oscuro, luce muy bien en uñas cortas con forma cuadrada, creando un look minimalista que no pasa desapercibido.

Uñas con efecto cat eye

Si quieres darle un efecto más llamativo a tus uñas, puedes optar por llevarlas en la tendencia cat eye, no solo se verán elegantes, romperás con lo cotidiano para crear un look atrevido pero sofisticado.

Uñas con acabado nacarado

Durante el verano, los tonos nacarados causaron furor, y si te sigue gustando esta tendencia, puedes adaptarla a un tono black cherry para un look perlado.

Black cherry oscuras

Si quieres sacar tu lado dark, puedes apostar por este tono oscuro que combina el hermoso rojo de las cerezas con matices negros, que dan como resultado un look misterioso.

Black cherry francés

Reinventa el clásico diseño de uñas francesas con la belleza del tono burdeos del black cherry. Llévalo en uñas almendradas para conseguir un efecto de manos delgadas y sofisticadas.

Black cherry mate

Los tonos mate son de los más buscados en la temporada otoñal, y este efecto sobre una base black cherry crea un look elegante y sofisticado.

El tono black cherry es ideal para resaltar la piel clara y crear contrastes en pieles más cálidas, todo dependerá del tono que decidas elegir.

