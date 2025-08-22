¿Blooming nails? En qué cosiste el psicodélico diseño de uñas que Dua Lipa lució en su cumpleaños en Jamaica

Dua Lipa nunca nos decepciona cuando de imponer estilo se trata. La cantante albanesa está festejando su cumpleaños número 30 luciendo un diseño de uñas que no solo es creativo y único como su personalidad, es una apuesta llamativa y una tendencia: las blooming nails.

¿Qué son las blooming nails?

El blooming effect es una técnica de nail art que apuesta por crear sobre la uña un patrón muy particular. Hay quienes lo describen como “floración” otros como una especie de “dispersión” y consiste en aplicar un gel especial que hace que los colores que se aplican sobre él se expandan y difuminen de forma orgánica, formando patrones que recuerdan a las flores, o a manchas de acuarela o incluso a la piel de algunos reptiles, pero en lo que sí coinciden todos al definirlas es en que son un diseño muy psicodélico.

El resultado de estos diseños apuesta por crear el efecto de movimiento altamente arriesgado y colorido.

Las uñas de cumpleaños de Dua Lipa

Para su cumpleaños, Dua apostó por un diseño lleno de color y contraste, ideal para una celebración especial en un lugar paradisíaco como Jamaica. Sus uñas destacaron por llevar colores verdes, azules y rojos como tonos bases sobre los cuales se expanden toques de amarillo, azulo cielo y verde limón. Apostando por unas uñas almendras, las uñas de Dua Lipa también muestran incrustaciones de cristalería y balines que también la dotaron de un diseño con relieves y tercera dimensión. Estas piezas se distribuyen sobre los toques de color difuminados del blooming.

Las psicodélicas blooming nails de Dua Lipa en sus 30. Instagram @dualipa

Por supuesto, este diseño llamativo está circulando en redes, por lo que no nos va a sorprender nada ver que pronto muchas manicuristas repliquen el diseño.

¿Por qué las uñas blooming se hicieron populares?

Las blooming nails se han convertido en una tendencia del 2025 por varias razones.

Son personalizables: tú misma puedes elegir el patrón, colores y formas que quieras lucir con ellas; permiten jugar con combinaciones infinitas de colores impensables; y son ideales para mujeres arriesgadas que apuestan por diseños de uñas llamativos y únicos como su personalidad.

Cómo llevar las uñas blooming

Si quieres unirte a la tendencia, puedes optar por tonos neón para un acabado vibrante, colores pastel que hagan contraste con tonos fuertes, e incluso, si lo tuyo no es lo psicodélico y lo llamativo, puedes optar por llevarlo en tonos nude y neutros.

Este diseño funciona en uñas cortas y uñas largas, así que no hay problema en buscar cómo adaptarlas, pues también se lleva bien en cualquier forma: stiletto, almendra, cuadradas, etcétera.

Con este manicure, Dua Lipa no solo celebró su cumpleaños, también confirmó que las blooming nails son la tendencia de uñas más artística y fresca del año por las que debemos apostar sin dudarlo un segundo. ¿Ya las conocías?