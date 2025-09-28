Bob vintage: el corte de pelo más elegante y sofisticado para rejuvenecer y que las celebridades han viralizado

La era dorada del viejo Hollywood está de regreso con el bob vintage, un corte de pelo que se ha popularizado gracias a su efecto rejuvenecedor que da un aire fresco y elegante a quienes se atreven a apostar por este look.

Celebridades como Sabrina Carpenter o Kim Kardashian han cautivado con este hermoso corte de pelo que también ha conquistado las pasarelas de moda.

¿Cómo es el corte de pelo bob vintage?

El corte de pelo bob vintage es una versión clásica y elegante del corte bob, que se ha inspirado en los estilos de pelo de las décadas 50 y 60, que están especialmente asociadas con el glamour del viejo Hollywood.

Se caracteriza por un corte a la altura de la mandíbula o ligeramente más largo para llevarlo con ligeras ondas o rizos más estructurados para dar movimiento y textura al pelo, para conseguir un look juvenil y elegante.

¿Cómo llevar el bob vintage?

Además de tener un efecto antiedad, este corte de pelo es tan versátil que se puede peinar de diferentes formas, de acuerdo al look que quieras llevar.

Bob vintage con ondas suaves

Este bob se caracteriza por su longitud a la altura de la mandíbula y ondas ligeras que enmarcan el rostro para un look moderno y juvenil, ideal para quienes quieren lucir más glamurosas.

Bob vintage con acabado liso

Este look es un poco más moderno y minimalista, destaca por su acabado liso impecable que da un aire sofisticado y contemporáneo, ideal para toda ocasión, ya sea formal o casual.

Bob vintage asimétrico

Un diseño audaz y dinámico que se lleva ligeramente más largo de un lado para dar mayor movimiento al look retro, pero sin dejar de lado la elegancia que estás buscando en un corte bob.

Bob vintage con flequillo retro

Un flequillo retro transforma por completo tu corte bob vintage, que de inmediato te traslada al glamour del cine clásico, además lo puedes adaptar a la forma de tu rostro para conseguir un efecto lifting al instante.

El bob vintage demuestra que un corte clásico nunca pasa de moda, y que puede reinventarse para seguir vigente dentro del mundo de la moda.

