Pelo rizado: 8 cortes cortos que rejuvenecen y realzan tu look a cualquier edad

Si tu melena es rizada, tal vez deberías de aprovechar la hermosa textura de tus chinos para crear looks sofisticados y modernos con cortes de pelo corto que te darán movimiento, frescura y mucho movimiento.

El estilo correcto potencia la forma natural de tus rizos y, al mismo tiempo, logra un efecto rejuvenecedor en tu imagen.

Ideas de cortes de pelo corto para melenas rizadas

Expertos en pelo, aseguran que los cortes de pelo corto ayuda a suavizar las facciones de tu rostro, mientras aportan volumen y movimiento de manera natural a tu melena para conseguir looks modernos y sofisticados.

Estos son algunos de los cortes más favorecedores y que se encuentran en tendencia para darle personalidad a tus rizos.

Pixie rizado

En su versión ondulada, el corte pixie aprovecha la textura natural de los rizos para aportar volumen, dinamismo y un estilo único. Este look no solo moderniza la imagen, sino que también suaviza las facciones, estiliza el rostro y proyecta una personalidad fresca y llena de carácter.

Bob texturizado

Este corte se ha convertido en un clásico infalible para quienes desean un look moderno y fresco en su melena rizada. Sus ondas aportan volumen y una textura natural que realza cada mechón, al mismo tiempo que enmarcan el rostro y suavizan las facciones, logrando un efecto rejuvenecedor.

Shaggy cut

Es uno de los cortes más favorecedores para el pelo rizado, pues aprovecha al máximo la textura natural de los chinos para crear capas desiguales que se distribuyen de manera estratégica para crear volumen y movimiento, evitando el efecto pesado.

Corte midi rizado

Es uno de los estilos más versátiles para quienes tienen el pelo rizado, su longitud, que va entre los hombros y la clavícula, aprovecha la textura natural de los chinos para enmarcar las facciones del rostro, rejuvenecer la imagen y lucir moderna y sofisticada.

Bixie rizado

Esta combinación entre el pixie y el bob es ideal para resaltar la textura natural de los rizos, su longitud, que va de la mandíbula a la nuca, logra el equilibrio perfecto entre lo fresco y lo moderno para crear un look rejuvenecedor.

Side bob

Es uno de los cortes favoritos para el pelo rizado u ondulado, consiste en llevar el bob ligeramente inclinado hacia un lado o con raya lateral, ya que aporta volumen en la zona superior. Su efecto asimétrico estiliza el rostro, suaviza las facciones y aporta un aire fresco y rejuvenecedor.

Carré rizado

Inspirado en los looks atrevidos de las francesas, este corte de pelo que va a la altura de la mandíbula, aporta un look moderno y elegante, pero también sensual y atrevido, generalmente se lleva con un flequillo que enmarca el rostro y da un aire juvenil.

Mullet

Es una de las propuestas más atrevidas y modernas, se caracteriza por ir más corto en la parte superior y ligeramente más largo en la nuca, aprovechando la textura de los rizos para crear un look desenfadado con volumen que llama mucho la atención.

Sea cual sea el corte que elijas, lograrás un look moderno, lleno de movimiento y con un efecto rejuvenecedor inmediato.

