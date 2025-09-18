Suscríbete
¿Pelo corto o largo? La guía para no sumar años a tu apariencia después de los 45

Los expertos en belleza explican cómo el corte y el color de pelo puede influir en nuestra apariencia, pues así como pueden restar años, también los pueden sumar.

September 18, 2025 • 
Melisa Velázquez
Por mucho tiempo se ha establecido la teoría que dice que después de los 45 años, las mujeres debemos olvidarnos del pelo largo y recurrir a cortes de pelo más cortos para rejuvenecer nuestra imagen.

Sin embargo, algunos expertos en belleza, aseguran que no siempre tiene que ser así, puedes depende de cada persona y también del corte de pelo, así como el uso de la colorimetría para rejuvenecer.

¿Es cierto que el pelo largo envejece?

Los estilistas más reconocidos aseguran que no es el largo del pelo el que más influye en la edad, sino la forma en cómo se lleva, pues si se mantiene una melena saludable y se selecciona un corte en capas, puede rejuvenecer la imagen.

Las capas suaves bien distribuidas, pueden ayudar a suavizar el rostro, iluminar la imagen y crear un look moderno y rejuvenecedor.

Por otra parte, también se debe de tomar en cuenta el color, pues mientras que los tonos oscuros pueden endurecer las facciones, los tonos cálidos y dorados crean el efecto contrario.

¿Por qué el pelo corto rejuvenece?

Los estilistas determinan que el pelo corto rejuvenece, siempre y cuando se elija un estilo moderno como el pixie o el bob, ambos en sus diferentes variantes de largo y texturas, pues también son clave para crear looks favorecedores según el tipo de rostro.

La salud del pelo influye en la apariencia juvenil de las mujeres

Todos concuerdan en que, más allá del color y el largo, el pelo debe lucir saludable para que la imagen se vea joven y radiante, que comienza con una buena alimentación que aporte los nutrientes que el pelo necesita para mantener sano.

Algunas de las recomendaciones más básicas son: la hidratación del pelo, uso de protectores térmicos si se usan herramientas de calor para peinarlo y cortes frecuentes para mantener las puntas sanas.

Como señala la estilista Marta García: “No existe un largo correcto o incorrecto. Lo importante es adaptar el corte y el color a las facciones, al ritmo de vida y, sobre todo, mantener la salud del pelo para que luzca con brillo y movimiento a cualquier edad”.

