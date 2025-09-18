Suscríbete
Cortes de pelo 2025: 5 looks cortos para mujeres de 40 y 50

El 2025 llegó con nuevas tendencias de pelo que nos están conquistando, pero hay algo especial en la versión corta que nos regala ese toque único.

September 17, 2025 • 
Karen Luna
French bob.png

Cortes de pelo 2025: 5 looks cortos para mujeres de 40 y 50

Getty Images

Hay un momento en la vida en el que nos damos cuenta de que el pelo no es solo parte de nuestra imagen, también es una extensión de nuestra personalidad y cuando llegamos a los 40 o 50 años, muchas veces buscamos algo lindo, pero con toque moderno que nos haga sentir renovadas. Por eso las melenas cortas son un acierto total, así que este 2025 viene cargado de propuestas que no solo rejuvenecen, también proyectan seguridad y estilo.

1. El bob recto: minimalismo elegante

El bob recto a la altura de la mandíbula es el corte que nunca pasa de moda. Tiene la magia de afinar las facciones y estilizar el cuello. Funciona perfecto liso o con ondas suaves, y es la opción ideal si quieres un look limpio, pulido y muy actual.

corte bob

El rostro ovalado es perfecto para llevar cualquier estilo de bob, desde el clásico hasta el asimétrico.

GETTY IMAGES

2. Pixie con textura: el corte que resta años

El pixie moderno sigue siendo el favorito de quienes se atreven. En 2025 la clave está en darle volumen y movimiento en la parte superior. Es práctico, juvenil y resalta los rasgos del rostro de una manera increíble.

¿Qué corte de pelo te favorece más Del bob al pixie, 5 looks que rejuvenecen a los 50.png

El corte de pelo correcto puede ayudarnos a suavizar nuestras facciones.

Getty Imagen

3. Shaggy corto: movimiento y naturalidad

El shaggy en su versión corta se caracteriza por capas ligeras y un acabado relajado que aporta dinamismo. Es perfecto si buscas un estilo más desenfadado, con textura o con ese aire juvenil que hace sentir libertad.

shaggy bangs

Las shaggy bangs son perfectas para mujeres +30

Getty

4. Long bob desfilado: versátil y femenino

El long bob, que llega justo a los hombros, es un equilibrio ideal entre lo corto y lo práctico. Este 2025 se va a llevar con un ligero desfilado que lo hacer ver ligero. Es un corte que funciona de día en un look casual y también de noche en un evento elegante.

'Bouncy bob'

Únete a la tendencia de pelo ‘Bouncy bob’

Getty Images

5. Garçon chic: inspiración francesa

El garçon es corto, sofisticado y con un aire parisino que nos ha enamorado. Se lleva pulido, pero es flexible para darle un toque más relajado si lo prefieres.

cortes-cabello-pixie-mujeres.jpg

Corte de pelo garcon

archivo

Más allá de la moda, lo que buscamos a los 40 o 50 años es sentirnos cómodassin perder el estilo. Los cortes cortos son aliados porque rejuvenecen, destacan el rostro y hacen más sencillo el día a día. Este año, el mensaje es que lo importante no es seguir reglas, sino elegir un look que te haga feliz frente al espejo.

