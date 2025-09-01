¡Bye, bye balayage! El pelo cherry brown dominará en otoño y es el tinte que te hará ver elegante a cualquier edad

Si pensabas que los tintes de pelo rojizos estaban en el pasado, estabas muy equivocada. El pelo cherry brown llega para demostrarnos que el otoño es de los colores profundos, elegantes y versátiles. Estamos a unas horas de darle la bienvenida a septiembre y con él, pocos días faltan para que llegue la autumn season. Si estabas pensando recibirla con un cambio de imagen, ya no busques más y toma nota de este color que combina la profundidad de un castaño oscuro (que también estará en tendencia) con reflejos rojizos en tono vino y cereza.

¿En qué consiste el pelo cherry brown?

El cherry brown es una tonalidad en las gamas de los tintes para pelo que mezcla la profundidad del castaño oscuro con reflejos rojizos que nos remiten al rojo del vino o de las cerezas. El resultado es un tono vibrante pero discreto, que ilumina la melena y aporta un aire rejuvenecedor sobre nuestro rostro. A diferencia de los rojos intensos, este color es más fácil de mantener, pues su deterioro es menos notorio que en colores más claros de rojo, lo que lo convierte en el color ideal para quienes buscan un cambio sofisticado.

¿Cómo debo pedirlo en el salón?

La respuesta corta y fácil es llevando una imagen de referencia; sin embargo, ni así nos salvamos de ser víctimas del “expectativa/realidad” y, para no poner en riesgo el color de nuestro pelo, lo mejor es seguir estas indicaciones. Si la base de tu pelo es castaña, bastará con que pidas reflejos rojizos o vinos en la coloración para aportar dimensión a tu melena, y sobre bases claras pídele a tu estilista que apueste por dar profundidad al color.

¿Por qué sí debes llevar el color cherry brown?

Además de que será un color que estará en tendencia en el otoño, ya que parte de la gama de colores de castaños oscuros que la estarán rompiendo, este color aporta brillo y calidez a la melena para hacerla que luzca más luminosa. También es un tono que favorece sin importar la edad, nos ayuda a suavizar las facciones y, por la profundidad de su color, puede armonizar con diferentes tonos de piel. Es un color versátil que va con cualquier estilo, longitud o textura de pelo y es de fácil mantenimiento; al ser una tonalidad con base castaña, no va a requerir de retoques frecuentes, aunque nuestro consejo es que sí le des mantenimiento para que siempre te veas impecable.

El pelo cherry brown no solo es un tinte para pelo que estará de moda, es la apuesta segura para quienes desean un cambio fresco, atrevido y elegante, pues este color, sin duda alguna, te ayudará a proyectar mucha sofisticación. Si estabas pensando en un cambio de imagen para este otoño, no dudes ni por un segundo en apostar por este color.