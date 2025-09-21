Corte pixie: 5 claves para lucirlo a los 50 de forma elegante y favorecedora

El corte pixie se ha convertido en uno de los cortes de pelo más solicitados por mujeres alrededor del mundo gracias a su versatilidad y a la capacidad que tiene para rejuvenecer el rostro. A los 50, este look puede ser aliado poderoso: es práctico, elegante y favorecedor; sin duda alguna, este estilo puede incluso ayudarnos a proyectar seguridad.
A pesar de que cuenta con muchas bondades para convertirse en la opción correcta para un cambio de imagen fresco y rejuvenecedor, no siempre logramos sacarle el máximo provecho, y es que no solo se trata de cortar el pelo y ya; hay claves que marcan la diferencia y nos ayudan a convertirlo en ese aliado que realce nuestros rasgos y nos favorezca.
Personaliza el corte según tu rostro
A pesar de que es un corte capaz de adaptarse a cualquier tipo de rostro, hay que saber cómo adaptarlo a la forma de nuestro rostro para que este sea favorecedor. Por ejemplo, si nuestro rostro es alargado, podríamos apostar por lucirlo con un flequillo para lograr equilibrar nuestras facciones; si es redondo, agregar capas superiores ayudará a estilizar.
Dile sí a la textura
El corte pixie no tiene por qué ser rígido. Apostar por capas suaves, puntas degrafiladas o un acabado messy logrará aportar movimiento y un aire juvenil a tu look. La textura evita que el corte se vea demasiado plano y da un aire moderno, así que no dudes ni por un segundo pedirle a tu estilista de cabecera que añada textura a tu pixie.
Juega con el color
Un toque de color puede transformar por completo este estilo. Puedes apostar por reflejos discretos en tonos miel, mechas como babylights o apostar por lo extremo y recurrir a un rubio matizado; el tinte es un gran aliado para aportar dimensión y frescura al pelo corto.
Apuesta por las canas
Si lo tuyo no es recurrir a la coloración extrema, otra gran alternativa para llevar el pixie es llevarlo sobre pelo cano. Muchas veces buscamos esconder nuestras canas cuando estas comienzan a hacerse más visibles; sin embargo, el pixie es un corte sumamente noble y versátil que puede incluir las canas como parte del look, ya sea para difuminarlas o darles un protagonismo moderno cuando se apuesta por ellas platinadas.
Estilizarlo es la clave para que luzca perfecto
Un corte pixie puede lucir distinto cada día, y la clave para darle estos miles de aspectos es la estilización. Ya sea que recurras a herramientas de calor (siempre con termoprotección), un mousse ligero o tu crema para peinar favorita, puedes darle un acabado pulido o desenfadado; todo dependerá del estilo y el mood con el que elijas lucirlo en tu día a día.
El corte pixie es el corte de pelo ideal para llevar nuestra melena con mucho estilo a los 50+, pues es un estilo que proyecta seguridad, frescura y sofisticación. Siguiendo estas claves, podrás lucirlo de manera favorecedora y demostrar que la edad no está peleada con el estilo, la modernidad ni la elegancia.