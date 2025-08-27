Cortes de pelo en capas: 7 estilos para verte elegante en otoño y rejuvenecer tu rostro

Los cortes de pelo en capas parecieran ser los favoritos del otoño, y es que con temporada nueva, por supuesto que hay un look nuevo, y no importa que aún falten algunos días para darle la bienvenida; lo que es relevante es que nunca es tarde para ir pensando en la forma de darle un refresh a nuestra melena. Estas ideas, además de aportar volumen y dinamismo, tienen una gran ventaja: nos ayudan a suavizar los rasgos para lograr un efecto rejuvenecedor de forma inmediata.

Así que si eres fanática de las melenas largas o lo tuyo son los cortes arriesgados, las capas siempre serán la apuesta que le va bien a todos los rostros y texturas de pelo, y esa es la razón por la que es uno de nuestros cortes favoritos.

Corte con capas largas

Este corte es perfecto para quienes no quieren sacrificar la longitud de su melena, pero buscan darle movimiento y vida. Apostar por capas largas en tu melena te va a permitir lucir una apariencia más juvenil, especialmente si le pides a tu estilista enmarcar tu rostro con algunas capas frontales, pues con ellas ocultarás algunas imperfecciones como las líneas de expresión cerca de los ojos.

Corte en capas de longitud media

También conocido como corte long bob en capas, es un corte que se ha posicionado como uno de los favoritos de muchas mujeres gracias a su versatilidad. Tiene una longitud ideal tanto para las que no quieren llevarlo muy corto como para aquellas que no son muy fanáticas de un corte largo. Este estilo favorece altamente a mujeres con rostros ovalados y las razones por las que se ha convertido en el favorito de muchas son porque alarga el cuello visualmente y no requiere de un estilizado muy elaborado para que se vea bien.

Corte con capas cortas

Si quieres aportar frescura a tu rostro al mismo tiempo que apuestas por una apariencia juvenil, no dudes ni por un segundo en recurrir a las capas cortas. Muchas de nosotras les tenemos miedo por el exceso de volumen que pueda llegar a generar; sin embargo, nuestro consejo es apostar por un corte en el que la capa más pequeña llegue a la altura de tu pómulo; así lograrás aportar textura sin generar mucho volumen.

Corte en capas con fleco cortina

Levanta la mano si eres fanática del fleco cortina, ¡porque nosotras lo amamos! Este corte no necesita tanto mantenimiento y es un corte que está en tendencia, que nos ayuda a lucir elegantes, sofisticadas y muy rejuvenecidas. Estas capas sutiles que forman la cortina ayudan a enmarcar nuestro rostro, favoreciendo a aquellas que desean suavizar sus facciones; además, es un corte muy femenino y romántico.

Agrega capas a tu melena rizada para darle movimiento. Pexels

Corte con capas degrafiladas estilo shaggy

Si lo tuyo son los cortes atrevidos con mucho volumen y vida, entonces apuesta por este look moderno y desenfadado. Suele ser un corte que queda bien en melenas onduladas, pues la textura de este pelo natural favorece el estilo messy que este corte busca; sin embargo, no es exclusivo para estas melenas, pues si tu pelo es lacio, también queda muy bien.

Corte con capas rectas

Este corte suele dar la caída o forma de U en el pelo; sin embargo, este corte no puede ser el mejor amigo de todas, especialmente de aquellas que tienen una textura de pelo muy gruesa o una melena extremadamente abundante, pues se corre el riesgo de que el corte cree el aspecto de “casco”, haciendo lucir el corte con mucha pesadez. Sin embargo, es el corte perfecto para aquellas que buscan marcar de forma ligera las capas para dar cuerpo sin perder estructura.

Corte con capas en pelo rizado

Si tienes la ventaja de contar con esta estructura natural, déjanos decirte que tienes uno de los pelos más lindos del mundo. Y sí, sabemos que puede llegar a ser un poquito latoso tener que estarlo estilizando y cuidando; sin embargo, un buen corte en capas ayudará a darle movimiento y facilitar esta tarea. Las capas logran definir tus rizos restándoles peso, distribuyendo el volumen para evitar el tan temido “efecto triángulo”.

Lucir tu melena en alguno de estos cortes de pelo será tu mejor arma para refrescar tu apariencia y recibir el otoño. Ya sea que te decidas por una melena larga, o lo tuyo sea apostar por melenas arriesgadas y cortas, las capas serán el aliado al que debes recurrir para verte fresca y renovada esta temporada.