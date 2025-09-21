¿Cote bob? Dile hola a los 5 cortes de pelo que sí ayudan a disimular las canas y dan apariencia elegante

Las canas dejaron de ser, hace un tiempo, un tema que se intente ocultar y se han convertido en una declaración de estilo. Por supuesto, en el mundo de la coloración existen muchas preferencias, y si bien es cierto que hay mujeres que se sienten más cómodas cubriéndolas con tintes de pelo, hay otras que apuestan por darles una oportunidad incluyéndolas en su imagen de forma estilizada.

Una clave para lograr que el pelo gris luzca favorecedor puede encontrarse en un buen corte de pelo con el que nuestra melena luzca elegante, con movimiento y llena de vitalidad.

Más allá del corte bob, existen cortes de pelo que, además de enmarcar el rostro y ayudarnos a favorecer nuestra imagen, logran darle a las canas una apariencia moderna y elegante; estas son cinco alternativas que debes tener en cuenta.

Clavicut con textura

Este corte, que llega justo a la clavícula, es perfecto para equilibrar la melena. Al añadir textura con capas ligeras, especialmente en la zona de las puntas, las canas se funden mejor con el resto de la melena, logrando un look natural y favorecedor. Este corte queda bien en casi todos los tipos de cara; sin embargo, los rostros redondos o cuadrados son sus predilectos, pues logra estilizar sus facciones.

Corte pixie con fleco

El pixie es un corte clásico al que muchas mujeres maduras recurrimos para darle un refresh a nuestra imagen; si eres fanática de este estilo, buenas noticias, pues es el corte de pelo ideal para ayudar a disimular las canas. Y más allá de “desaparecerlas”, este corte logra darles cierto protagonismo que las hace lucir estilizadas. Sumado a esto, apostar por este corte con un flequillo logrará suavizar las líneas de expresión, enmarcar la mirada e integrar las canas de forma armónica.

Corte mariposa

Con capas que se abren hacia fuera, el corte mariposa es voluminoso y dinámico. Esto resulta ideal para melenas con canas porque ayuda a jugar con la dimensión del pelo para integrar los mechones grises, ayudando a disimular su apariencia con el resto de la melena. También es un corte que está en tendencia y muchas mujeres están recurriendo a él porque, además de aportar un aire juvenil, ayuda a proyectar una imagen muy elegante. Este corte es ideal para melenas abundantes y onduladas, aunque en pelo liso también puede funcionar.

Corte midi con capas largas

Este corte va por debajo de los hombros y es la opción clásica pero moderna para aquellas mujeres que desean proyectar un estilo refinado y sofisticado. Gracias a su estructura, este corte ayuda a que el pelo con canas no luzca apagado; todo lo contrario, es un estilo que suma vitalidad a la melena. Favoreciendo a prácticamente todos los tipos de rostro, es un corte sencillo de estilizar.

Cote Shag

Al igual que el wolf y el butterfly cut, el shag es un corte en tendencia gracias a que forma parte de los cortes de pelo que apuestan por lucir una imagen desenfadada, la cual está triunfando en el mundo de la belleza. Sus capas desiguales con flequillo ligero son perfectas para disimular las canas al integrarlas a un look messy. Es ideal para mujeres que buscan proyectar una imagen juvenil sin tener que renunciar a la sofisticación.

Las canas pueden ser símbolo de elegancia y autenticidad; si perteneces al club de lucirlas sobre tu melena, estos cortes de pelo son alternativas que no solo te ayudarán a rejuvenecer tu imagen, sino que también lograrán estilizar tu rostro resaltando lo mejor de él.