¿Cuál es el corte de pelo más favorecedor a los 40? 5 flequillos que estilizan y rejuvenecen el rostro

Cuando se trata de darle un aire nuevo a la melena sin recurrir a un cambio drástico, el flequillo es el aliado perfecto. Además de aportar movimiento, ayuda a suavizar las facciones creando un efecto lifting natural que resta años al instante. A partir de los 40, muchas mujeres buscamos cortes prácticos, elegantes y con un toque moderno; ahí es donde los flequillos cobran protagonismo.

Más que un corte de pelo, el flequillo podría ser la opción perfecta para rejuvenecer y ayudarnos a proyectar una imagen diferente. Desde los estilos inspirados en celebridades hasta los más clásicos y fáciles de mantener, estos son los cinco tipos de fleco que mejor sientan y están marcando tendencia en 2025.

Flequillo coreano

Inspirado en las tendencias de belleza asiáticas, el flequillo coreano es ligero, sutil y se integra de forma natural con el resto del pelo. Se caracteriza por su forma “V” invertida y por dejar un pequeño espacio al centro de la frente, lo que genera una ilusión óptica que afina las facciones y da un aire más juvenil. Es perfecto para quienes desean un cambio delicado y femenino, y se adapta tanto a cortes largos en capas como a melenas medias.

Flequillo Birkin

Jane Birkin lo convirtió en su sello distintivo, y hoy sigue siendo uno de los estilos más buscados por su elegancia desenfadada. Este fleco recto, ligeramente despeinado y con textura natural, aporta un encanto bohemio ideal para mujeres con rostros alargados y pómulos marcados.

Combina muy bien con cualquier tipo de melena, por lo que es la opción perfecta para acompañar cualquier corte de pelo.

Jane Birkin es la musa para este flequillo que va bien a los 40. Getty Images

Flequillo boho

Dakota Johnson ha convertido su flequillo boho en un ícono de estilo. Su versión, ligeramente abierta y con mechones desiguales, aporta dinamismo y realza la mirada. Este tipo de fleco favorece especialmente a mujeres con rostro ovalado o en forma de corazón, ya que suaviza los rasgos dándoles ese aire relajado que tanto está en tendencia. Este fleco combina a la perfección con cortes que puedan estilizarse con ondas sueltas para lograr un acabado “messy”.

Dakota Johnson ha impuesto moda con su flequillo. Getty Images

Flequillo cortina

También conocido como “curtain bangs”, este estilo se ha convertido en un básico universal. Su forma abierta al centro y caída lateral ayuda a enmarcar el rostro con delicadeza, creando un efecto de armonía y volumen. Es perfecto para quienes quieren probar el flequillo sin comprometerse demasiado, ya que crece con facilidad y puede peinarse hacia los lados. Favorece a todo tipo de rostros, pero especialmente a los redondos, ya que alarga ópticamente las facciones.

Flequillo degrafilado

Si lo tuyo es el estilo con personalidad, el flequillo tipo shag es la elección ideal. De espíritu setentero y con un toque de rebeldía, este fleco se caracteriza por su textura irregular y puntas degrafiladas. Además de añadir volumen y movimiento, da un toque juvenil sin necesidad de un corte demasiado corto. Es el complemento perfecto para melenas con ondas suaves naturales o con textura, pues crea un efecto moderno y despreocupado.

A los 40, la clave está en elegir un corte de pelo que resalte los rasgos y te haga sentir segura. Desde el sofisticado Birkin hasta el shag moderno, cada flequillo tiene la capacidad de transformar la melena y aportar ese toque de frescura que todas buscamos.