¿Cuál es el esmalte de uñas con efecto antiedad? El del manicure de Demi Moore

En los últimos años, se ha observado un creciente interés por productos que no solo embellecen, sino que también ofrecen beneficios adicionales, como un acabado antiedad. Si bien los ingredientes son esenciales, los colores pueden tener un poderoso efecto rejuvenecedor. Gracias a sus años de experiencia, Demi Moore conoce esos trucos y su manicura es la mejor muestra.

Demi está de vuelta. Su papel en La Sustancia es una auténtica revelación. Esta película, dirigida por Coralie Fargeat, no solo es una obra maestra del cine, sino que también ha reavivado el debate sobre la belleza y el envejecimiento en la industria. Aunque, algunas de sus escenas pueden resultar perturbadoras.

Tras superar desafíos personales y profesionales, incluyendo el apoyo a Bruce Willis durante su enfermedad, la actriz estadounidense de 61 años vuelve a actuar para dar vida a Elisabeth Sparkle, una estrella del fitness en decadencia, Moore explora las presiones de Hollywood y la obsesión por la juventud.

Tras este proyecto, la actriz reflexionó sobre su forma de relacionar la belleza con la juventud, y cómo esto afecta más a las mujeres: “Las circunstancias están en Hollywood y la sociedad entera. Es una idea que también hemos aceptado como mujeres, que al envejecer quedamos a un lado o somos menos deseables o menos valiosas. Yo no creo que sea necesariamente verdad, pero hay una conciencia colectiva que a nivel personal me permitió mirar esa forma de juzgar que yo solía mantener en contra mío, donde yo me presionaba y mantenía un estilo de estándar que no es necesariamente muy realista, en comparación con la belleza de concentrarme y celebrar quien soy, en vez de enfocarme en todo lo que no soy”, comentó a Fabián W. Waintal en una entrevista exclusiva para Vanidades.

En su reciente aparición, Demi lució un vestido corte recto tul flores multicolores y un abrigo de lana azul marino. Chanel

El manicure antiedad de Demi Moore

Demi Moore es sinónimo de sofisticación y elegancia. Desde su carrera cinematográfica en los años 80 hasta su influyente presencia en redes sociales, ha sido un referente de belleza y estilo. La actriz ha hecho las paces con su edad, sabiendo que siempre puede recurrir a trucos para verse impecable.

Anoche, Moore asistió al estreno de su más reciente película en París, Francia. Su look sorprendió por muchas razones, desde el vestido de flores, de la firma Chanel, hasta el tono de la manicura: neutro, clásico, versátil y ¡rejuvenecedor!

Los colores de manicura pueden tener un impacto significativo en la apariencia de las manos. Getty Images

La actriz lució una manicura en un tono rosado pálido, o nude, es un clásico atemporal que se adapta a cualquier ocasión. Su similitud con el color natural de las uñas y la piel proporciona un aspecto sofisticado y cuidado. Además, este tono suave disimula pequeñas imperfecciones y aporta un efecto rejuvenecedor a las manos.

Si te gusta este efecto, también deberías probar los siguientes colores:



Rojo intenso : Son base naranja desvía la atención de las imperfecciones y aporta un toque de glamour.

: Son base naranja desvía la atención de las imperfecciones y aporta un toque de glamour. Coral vibrante: Al ser cálido y vibrante, ilumina la piel y aporta un aspecto fresco y juvenil.

Al ser cálido y vibrante, ilumina la piel y aporta un aspecto fresco y juvenil. Lavanda pastel: Añade un toque de delicadeza y tiene un efecto iluminador.

Añade un toque de delicadeza y tiene un efecto iluminador. Blanco perla: Minimiza imperfecciones y aporta un brillo sutil.

El esmalte de uñas con efecto antiedad que utiliza Demi Moore no solo representa una tendencia en la industria de la belleza, sino que también ofrece una solución eficaz para quienes buscan cuidar sus uñas mientras añaden un toque de color.