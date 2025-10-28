Dakota Johnson apuesta por las uñas almendra minimalistas, el manicure refinado que debes probar a los 40

En un evento donde el glamour y la moda se mezclaron con el espectáculo, Dakota Johnson brilló sin necesidad de recurrir a un look lleno de excesos. Además de su espectacular vestido rosado con transparencias, su elección de uñas almendra con acabado minimalista fue una lección de sofisticación contemporánea: natural, pulida y perfectamente equilibrada entre lo clásico y lo moderno. Este tipo de manicure se ha convertido en el favorito de mujeres de todas las edades, especialmente de mujeres de 50+ que buscan un look elegante, rejuvenecedor y fácil de mantener.

¿Por qué las uñas almendras son elegantes y rejuvenecedoras?

La forma almendra es una de las más favorecedoras para las manos maduras. Su silueta ligeramente alargada y terminación suave estiliza los dedos, aporta armonía visual y genera un efecto lifting inmediato. A diferencia de las uñas cuadradas o demasiado puntiagudas, o sea, las stiletto, las uñas almendra resultan más naturales y equilibradas, ayudando a suavizar los rasgos y a proyectar una imagen más pulida.

Dakota Johnson luce unas uñas almendra naturales. Jerritt Clark/Getty Images for Vogue

Además, esta forma es resistente y práctica: al no tener esquinas marcadas, se quiebra con menos facilidad y luce impecable por más tiempo. Un detalle que, sin duda, convierte este estilo en el aliado perfecto de quienes valoran la belleza funcional.

Las uñas minimalistas, sinónimo de elegancia moderna

Dakota optó por un tono nude ligeramente rosado, casi traslúcido, que potencia el tono natural de la piel y da un acabado limpio y luminoso. Este tipo de esmalte encarna la filosofía del “lujo silencioso”, aplicada al manicure: discreto, pero lleno de intención.

Los tonos neutros y cremosos, además de combinar con cualquier atuendo, aportan frescura y hacen que las manos se vean más jóvenes y cuidadas. En mujeres de 50+, este efecto es especialmente favorecedor, ya que disimula imperfecciones y resalta la suavidad de la piel sin necesidad de recurrir a tonos intensos.

Cómo lograr el manicure minimalista en uñas almendra

Recrear el estilo de Dakota es más fácil de lo que parece. Solo se necesita limar en forma ovalada hasta conseguir una punta ligeramente afilada, aplicar una base fortalecedora y terminar con dos capas de esmalte nude o beige rosado. Para un acabado profesional, añade una capa de brillo transparente que selle el color y prolongue la duración.

Para algo más sofisticado, apuesta por acudir con un manicurista que apueste por el uso de geles especiales como el rubber para que tus uñas luzcan radiantes en todo momento.

Con su manicure de uñas almendra minimalistas, Dakota Johnson demuestra que la elegancia puede llevarse en diseños delicados y sin tanta decoración. Esta tendencia no solo embellece las manos, sino que también refleja una apariencia sofisticada, refinada y altamente elegante.