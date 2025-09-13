Dazzling nails: 8 maneras de llevar el brillo extremo con elegancia en tus uñas

Esta temporada otoñal, las uñas se convierten en el accesorio más deslumbrante gracias a las dazzling nails, una tendencia que apuesta por el brillo y los destellos metálicos que dan la sensación de llevar hermosas joyas en miniatura.

Si están en busca de looks mucho más modernos y atrevidos, estas uñas brillantes serán tu mejor opción, pues a pesar de la extravagancia de su brillo, no pierden la elegancia.

¿Cómo son las dazzling nails?

A diferencia de otros estilos más discretos, las dazzling nails buscan ser protagonistas: reflejan la luz con cada movimiento y aportan un toque glamuroso incluso a los looks más sencillos.

Las uñas deslumbrantes, como también se les conoce, se caracterizan por sus acabados que van de los tonos plateados y dorados, hasta la incrustación de pedrería o esmaltes holográficos.

¿Cómo llevar las uñas dazzling nails?

Esta tendencia es muy versátil, no solo combina con todo, también puedes crear diseños que van de los discreto a la audaz, todo depende de tu creatividad y el efecto que estés buscando para tu manicure.

Pequeños destellos

Si te gusta el brillo pero sin llegar al extremo, puedes optar por este diseño que lleva pedrería, pero en zonas estratégicas para conseguir un look minimalista y elegante.

Rojo intenso

Un diseño que no pasará desapercibido, y que además acompaña la propuesta otoñal en un rojo intenso con piedras del mismo color que crean un brillo deslumbrante.

Cofre del tesoro

Si buscas un destello de colores, esta es la elección ideal, pues a pesar de que lleva piedras de diferentes colores y tamaños, como si fuera un tesoro, se ve elegante por su base en tonos nude.

Brillos en tonos pastel

Este look que encierra ternura y un toque femenino a parte iguales, logra verse sofitiscado y minimalista con sus piedras en tonos pastel que brillan como si fueran un cuentos de hadas.

Uñas francesas que brillan

Dale un giro moderno a la clásica manicura francesa sustituyendo el esmalte de la punta por pequeños destellos: coloca piedras de manera estratégica para delinear la forma y lograr un acabado lleno de brillo y sofisticación.

Dazzling nails metálicas

Si está en busca de un diseño mucho más atrevido, apuesta por una base en tonos metálicos y decora con pedrería, que deberás colocar de forma estratégica para darle armonía al diseño.

Polka dot nails

La tendencia que está arrasando en el 2025, también se puede llevar con piedras que dan la apariencia de lunares brillantes sobre una base nude como la de la foto, o tonos más atrevidos como el begro o el rojo.

Brillo en una solo uña

Lleva el protagonismo a una sola uña, elige la base de tu color favorito y agrega las piedras en una sola de las uñas para crear un look minimalista que resplandece con elegancia.

Las dazzling nails son una declaración de estilo y un recordatorio de que a veces, un poco de brillo es justo lo que necesitamos para no pasar desapercibida.