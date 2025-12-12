Suscríbete
¡De mechas al balayage! 5 tintes rejuvenecedores que se ven carísimos y adelgazan caras redondas

Si tienes el rostro redondo y buscas algo que estilice tus facciones sin complicarte la vida, estos tintes son esa mezcla perfecta entre elegancia y naturalidad.

Diciembre 11, 2025 
Karen Luna
Nicole Kidman cambia look rubio mantequilla

Getty Images

Hay días en los que te miras al espejo y sientes que tu pelo pide un cambio urgente… pero también quieres algo que te haga ver fresca, ligera o con ese brillo que simplemente dice: “sí, me estoy cuidando”. Si tienes el rostro redondo, seguramente buscas un color que estilice sin perder naturalidad. Aquí te traigo cinco tintes que rejuvenecen, afinan visualmente y se ven como de salón carísimo, aunque tú y yo sepamos que no hace falta gastar una fortuna.

1. Balayage avellana: el “me levanté luminosa”

El balayage avellana es ese tinte que te hace ver como si hubieras tomado mucha agua, dormido bien y vivido en calma (aunque sea mentira). La luz cae de forma tan suave en las puntas que hace que tu rostro se vea más estilizado sin esfuerzo, lo que lo hace perfecto si quieres algo natural pero con ese toque chic que siempre funciona.

2. Babylights vainilla: brillo angelical sin exagerar

Si te da miedo aclarar demasiado, las babylights vainilla son tu salvación pues son tan finitas que apenas se notan, pero su brillo suavizan, levantan el look y le dan a tu cara redonda un efecto de “afinadita” súper sutil. Además, quedan bien con cualquier largo de pelo, desde un bob hasta una melena XL.

3. Castaño profundo con contorno caramelo: marco perfecto

Un castaño oscuro de base hace que el pelo se vea saludable y el face framing caramelo enmarca tu rostro de manera hermosa. Esos mechoncitos más claros a los lados crean profundidad, mientras hacen que tus facciones se vean más equilibradas.

4. Rubio beige multidimensional: rubio sin drama

El rubio beige es para las que quieren aclarar, pero sin volverse rubias platinadas. La mezcla de tonos cálidos con los fríos le da ese efecto “caro de revista” que tanto amamos. Ese juego de luces y sombras adelante suaviza los bordes del rostro creando una ilusionismo de luz.

5. Chocolate glossy: brillo que quita años

Si eres team tonos oscuros, este es tu nuevo amor y es que el chocolate glossy tiene ese brillo sedoso que refleja la luz de forma preciosa. No solo rejuvenece, sino que también le da a tu cara un aspecto más afinado porque crea un marco suave alrededor de tus facciones.

Si estabas esperando una señal para cambiar de look, cualquiera de estos tintes puede ser tu aliado para verte fresca, luminosa y con ese efecto estilizador que tanto buscamos. ¿Cuál te antojó más?

