De Selena Gómez a Hailey Bieber, ¿por qué las uñas naturales glaseadas son las favoritas de la temporada?

En un mundo en donde las uñas con diseños llamativos, colores vibrantes y efectos especiales han sido protagonistas, apostar por las uñas naturales es la alternativa de aquellas que buscan apostar por algo más discreto. Este otoño, llega una tendencia que apuesta por la sencillez y la elegancia: las uñas glaseadas, y es que muchas han sido las celebridades que han apostado por este manicure incluso para eventos sumamente especiales. Si bien es cierto que Hailey Bieber fue de las pioneras en poner este estilo de moda, otras artistas han recurrido a él como Sabrina Carpenter, Kylie Jenner e incluso, más reciente, Selena Gómez, quien apostó por ellas el fin de semana pasado como su manicure nupcial.

Hoy descubriremos por qué son la sensación de la temporada y las razones por las que siempre será un acierto apostar por ellas.

¿Qué son las uñas glaseadas?

Las uñas glaseadas, también conocidas como “glazed nails”, se caracterizan por un acabado semitraslúcido y luminoso con un efecto aperlado que nos recuerda al resplandor del nácar. Regularmente, suele realizarse con la ayuda de una base milky y su encanto radica en que imita la apariencia de unas uñas sanas y naturales, pero con un toque sofisticado que eleva cualquier look sin necesidad de recurrir a excesos.

El fenómeno de las glazed nails

El furor por este diseño comenzó cuando Hailey Bieber lo mostró en sus redes sociales, bautizándolas como “glazed donut nails”. Poco después, esta técnica de decoración de uñas fue tomando mayor popularidad, llegando a manos de otras celebridades que se sumaron a esta tendencia, la cual sigue sumamente vigente en otoño 2025.

Una de las razones por las que estas uñas se han convertido en las favoritas de muchas es su versatilidad: al ser discretas, combinan con cualquier look, desde un vestido de gala, un atuendo para la oficina, el outfit que llevas con tus amigas a un café, e incluso el vestido de tu boda, así como hizo Selena Gómez, quien de la mano del manicurista Tom Bachik, apostó por este discreto diseño el fin de semana pasado.

Cómo apostar por las uñas glaseadas

Lograr este estilo de uñas es sumamente sencillo y existen varias formas para lograr que este diseño nos acompañe de forma exitosa durante el otoño.

Versión clásica: Esta alternativa consiste en aplicar sobre las uñas un tono nude y sobre él agregar el acabado perlado, el cual puede lograrse con un poco de efecto espejo.

Uñas milky: Otra alternativa para apostar por ellas y que es de donde nació la tendencia de la mano de Hailey, es apostar por estas uñas con una base de gel lechoso. Para lograr el efecto “donut”, apuesta por un gel blanco sobre el que también vas a aplicar el efecto espejo aperlado.

Las uñas glaseadas son la mejor alternativa para aquellas que buscan apostar por una manicura de uñas naturales. Esta es una tendencia que aporta frescura y mucha elegancia a nuestras manos. Así que si estás buscando un diseño de uñas que te haga lucir unas manos perfectas como las de Hailey Bieber o Selena Gómez, no dudes ni por un momento apostar por esta alternativa.