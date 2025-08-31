Deja de planchar tu pelo y prueba estos 6 cortes para pelo ondulado que van bien en rostros redondos y rejuvenecen

El pelo ondulado suele ser una melena difícil de controlar: con facilidad se esponja, en algunas zonas se definen las ondas y en otras no, o creemos que no queda bien con ningún corte. Déjanos decirte que no, y que existen cortes para pelo ondulado que pueden ayudarnos a resaltar esta textura de nuestra melena, que además ayudan a estilizar nuestras facciones.

Corte bob ondulado

El corte bob es un clásico que nunca falla y al que vamos a recurrir siempre que queramos lucir un look nuevo. Este corte, estilizado con ondas, nos ayuda a enmarcar el rostro y aportar movimiento al pelo, especialmente cuando lo llevas con textura en las puntas, es decir, degrafiladas, pues apuestan por ayudarnos a proyectar una imagen más fresca.

Apuesta por un corte bob ondulado

Corte bob con capas largas

Uno de los cortes que más favorecen a los rostros redondos, sin duda alguna, es el corte lob; la razón es que este corte crea la ilusión de alargamiento en la silueta de nuestro rostro. Apostar por él con capas suaves hará que nuestras ondas se acomoden solas sin necesidad de estilizarlo o tener que peinarlo con herramientas de calor. El resultado son unas ondas despreocupadas, un estilo que está en tendencia.

Corte shaggy

Este corte es perfecto para aquellas que están buscando un look desenfadado, con un toque messy, pero sin que la elegancia se vea comprometida. Las capas desordenadas de este corte sirven para estilizar nuestro rostro, así que es uno de los cortes favoritos de los rostros redondos. También las capas dan volumen en la parte alta de la melena, por lo que crean la ilusión visual de unas mejillas más afinadas, por lo que nuestra carita se verá más estilizada.

Los flecos ligeros son perfectos para complementar el peinado de un corte shaggy Instagram. @selenagomez

Corte capas largas en forma de V

Si lo tuyo es la melena larga y no quieres un cambio tan extremo para definir tus ondas, entonces este corte es el perfecto para ti. Apostar por un corte en forma DE V ayuda a crear sobre nuestro rostro la ilusión de un rostro más delgado y, por la estructura de la forma, también favorece la caída natural de las ondas. Este corte tampoco va a necesitar de un proceso elaborado para estilizarlo; sin embargo, para que tus ondas luzcan increíbles, procura acudir a un despunte mensual para prevenir la aparición de puntas secas.

Dove Cameron luce una melena larga ondulada. Instagram. @dovecameron

Corte clavicut con fleco cortina

El corte clavicut llega a la altura de la clavícula y es un corte muy versátil que queda perfectamente con cualquier tipo de fleco, pero especialmente con el famoso “cortina”. Cuando tenemos nuestro rostro con forma redonda, el fleco cortina nos ayuda a disimular los contornos de nuestra cara, ayudando a definirla y afinarla. Además, es un corte que nos aporta un aire juvenil que, de paso, nos estará restando unos cuantos añitos de edad.

Victoria Beckham apuesta por un clavicut con fleco cortina. Getty Images

Wolf cut

Lo hemos visto en tendencia este año gracias a su popularidad en plataformas como TikTok, convirtiéndolo en el corte sensación. Este es una mezcla entre el shaggy y el mullet, así que en melenas onduladas se adapta a la perfección, logrando una apariencia moderna y relajada; gracias a su volumen superior, ayuda a alargar el rostro visualmente y también es de los cortes que restan años, que todas estamos amando.

El corte wolf cut reinará esta temporada 2025 Getty Images

Estos cortes para pelo ondulado no solo son un acierto en personas de rostro redondo; son cortes modernos que nos ayudarán a proyectar una imagen fresca, actual y muy estilizada, sin mencionar que rejuvenecida. Ahora que ya los conoces, cuéntanos cuál de todos será tu próxima apuesta en tu próxima visita al salón de belleza. ¡Arriba las melenas onduladas!