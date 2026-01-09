Suscríbete
Del miel al avellana: 5 tintes de pelo que favorecen a todas a partir de los 40 y serán tendencia en castaños 2026

El castaño se perfila como uno de los colores estrella del año. Descubre cuáles son los tonos más populares, favorecedores y naturales.

Enero 09, 2026 • 
Lily Carmona
Dile ‘sí’ a la melena castaña con estos colores en tendencia.

Apostar por el tinte de pelo correcto puede marcar una enorme diferencia entre lucir una melena sencilla y una que destaque por el brillo y vibrantes de su color. Y es que, más allá de hacer de las coloraciones capilares aliados para ocultar canas, conocer el tono que más nos favorece nos puede ayudar a iluminar la piel, suavizar líneas de expresión y, por lo tanto, crear una imagen rejuvenecida y fresca.

Ya hemos explorado los tintes rubios que estarán dominando el 2026; sin embargo, ahora es turno de darle un espacio a las melenas castañas, las cuales se perfilan para convertirse en grandes favoritas gracias a su capacidad de ayudar a proyectar una imagen natural y más delicada.

Si estabas buscando alternativas que te ayuden a destacar el color de tu pelo, o tonos que te hagan apostar por un cambio completo, conoce los cinco tintes de pelo que favorecen a los 40 y serán tendencia en castaños este 2026.

Castaño miel

Este será uno de los colores que más dominará las melenas de las mujeres en el año, especialmente en aquellas que buscan un cambio sutil pero con presencia. El castaño miel es un color que favorece a pieles con subtonalidades cálidas o neutras y es una base que ayuda a disimular la presencia de canas sin tener que recurrir al uso de otras técnicas de decoloración como las mechas, logrando así un acabado natural y un pelo con apariencia saludable.

Castaño caramelo

Si buscas algo que se encuentre entre lo claro y lo oscuro, este color es perfecto para ti, pues se mantiene en la familia de los castaños, pero tiene una coloración luminosa sin que llegue a la gama de los rubios.
Este tono es perfecto para aportar calidez y profundidad a la melena, gracias a la cual podemos suavizar los rasgos y de esta manera crear la ilusión de un rostro más rejuvenecido. Funciona a la perfección sobre pieles medias y ligeramente bronceadas, por lo que este valor de versatilidad lo convertirá en uno de los más solicitados del año.

Castaño mocha

Este es el color de la sobriedad y la sofisticación por excelencia. El castaño mocha es la apuesta segura de aquellas que buscan un tono medio que tenga matices fríos y al mismo tiempo ligeramente cremosos.
Este tinte de pelo favorece principalmente a mujeres con pieles claras, pues su base de color ayuda a equilibrar el tono de la piel sin llegar a endurecer el rostro y al mismo tiempo ayudando a generar luz sobre él.

Castaño chocolate

El chocolate regresa para convertirse en uno de los grandes favoritos del 2026. Recuerda que las tendencias de este año apuestan por colores que eviten verse demasiado planos, por lo que este color servirá como base perfecta para lucir con matices cálidos, como mechas babylights o Espresso Martini.
Este color se adapta sobre cualquier tipo y su tono de piel y, gracias a los destellos que lo conforman, es un gran aliado rejuvenecedor.

Castaño avellana

Por excelencia, uno de los tonos más favorecedores del 2026 y el que seguramente se convertirá en el favorito de muchas, incluso antes de los 40. Este color logra un equilibrio entre la calidez y la neutralidad, es decir, está en el punto medio que no lo convierte ni en algo demasiado claro, pero tampoco oscuro. Gracias a esta característica es que es un tono que ayuda a suavizar las facciones, aportar luz sobre el rostro, y una de las grandes razones por las cuales es un gran aliado rejuvenecedor es que puede adaptarse a diferentes subtonos de piel, así que si estás buscando un cambio que luzca elegante, esta es tu opción.

Estos son los tintes de pelo castaño que en 2026 se convertirán en el aliado para rejuvenecer el pelo a partir de los 40. Ya sea que apuestes por elegir un tono con matices o un color avellana, estas opciones serán el as bajo la manga que necesitas para lucir una imagen fresca, sofisticada y natural que realce tu belleza.

