Del shaggy al bob: 5 cortes de pelo en tendencia para otoño 2025 que debes probar para verte elegante y refinada a los 50+

Nuestro pelo es el lienzo sobre el cual podemos jugar con colores, texturas y formas que nos ayudan a definir un estilo, reflejar seguridad y acentuar nuestra personalidad. A partir de los 50, muchas apostamos por estilos que, además de ser prácticos, también aporten frescura y un efecto rejuvenecedor sobre nuestra imagen.

Este otoño 2025, las tendencias apuestan por cortes con movimiento, capas de forma estratégica y acabados modernos como el boho que nos ayuden a proyectar elegancia sin esfuerzo.

Estos son los cortes de pelo en tendencia para otoño 2025 que debes probar si quieres lucir actual, segura y llena de estilo a partir de tus 50.

Corte shaggy

El shaggy regresa con fuerza esta temporada, caracterizado por sus capas desiguales y textura ligera. Su aire despreocupado otorga volumen y movimiento a nuestra melena; es el corte perfecto para las mujeres que buscan lograr un look desenfadado pero elegante, y para quienes quieren disimular la falta de densidad de pelo. Este es un corte versátil que se adapta tanto a melenas lisas como onduladas.

Considera la textura de tu pelo antes de hacerte un corte shaggy y garantizarás un peinado reluciente Instagram. @mileycyrus

Corte bob recto

El bob es el corte de pelo que nunca pasa de moda y este otoño 2025 se posiciona como el favorito en su versión minimalista para adaptarse a la estética del “clean”. Corto, recto y a la altura de la mandíbula o el cuello, es un estilo que resalta los rasgos faciales, aportando un aire sofisticado y rejuvenecedor. También es un corte fácil de mantener, así que no deberás preocuparte por maltratarlo por el exceso de uso de herramientas de calor para estilizarlo.

Consejos y recomendaciones para lucir un bob impecable y a la moda. GETTY IMAGES

Corte bob con capas

El lob se consolida como uno de los cortes más favorecedores para mujeres de 50+ este otoño. Al llegar a la altura de los hombros, aporta frescura sin sacrificar la longitud y sus capas logran un efecto de movimiento natural que nos ayuda a suavizar las facciones, aportando un look moderno y elegante.

Un cabello sano y brillante se verá mejor en cualquier corte bob. GETTY IMAGES

Corte midi con fleco degrafilado

La melena midi es el corte clásico rejuvenecedor que, al combinarse con un fleco, crea un marco natural que estiliza el rostro. Este corte, además de ser muy fácil de peinar y estilizar, ayuda a disimular las arrugas que puedan crearse en nuestra frente, ya que la intención del fleco es cubrir esta parte del rostro. El consejo es apostar por un fleco frontal pero degrafilado, pues cuando se lleva completamente recto podemos agregar pesadez a nuestras facciones.

Conoce las opciones de corte midi con flequillo que tienes para cambiar tu look @zooeydeschanel

Clavicut con puntas degrafiladas

El corte clavicut pertenece a los cortes midi y es uno de los cortes favoritos del otoño por su estructura y apariencia boho. Suele ser comparado con el long bob; sin embargo, este corte se caracteriza por llegar exclusivamente a la altura de la clavícula y apostar por llevar las puntas degrafiladas para aportar volumen a la melena con textura desenfadada. Este corte es perfecto para unirse a las tendencias de otoño 2025 y desean proyectar una imagen elegante y rejuvenecida.

Apuesta por un corte clavicut (Getty Images)

Los cortes de pelo en tendencia este otoño 2025 apuestan por la elegancia sin esfuerzo. Si estás buscando inspiración para un cambio, estas ideas serán el aliado ideal para renovar tu imagen y proyectar una imagen más fresca.