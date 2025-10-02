Demi Moore le dice ‘hola’ al corte bob demostrando que es el corte de pelo más favorecedor del otoño

A lo largo de su carrera, Demi Moore nos ha regalado propuestas de cambio de imagen altamente memorables. En esta ocasión, la actriz vuelve a conquistar los titulares con su más reciente transformación capilar. Apostando por un corte bob largo, más conocido como lob, y aunque este nuevo cambio de imagen es producto de una peluca, pues su personaje de Cami Miller en la nueva serie “Landman”, no podemos negar que el corte lob siempre será el corte de pelo ideal para rejuvenecer y ayudarnos a restar algunos años de nuestro rostro.

De la melena XL al corte bob

Desde hace un tiempo, Demi se ha caracterizado por lucir una melena lacia XL que, nos atrevemos a aseverar, es parte de su look y personalidad actual, su sello característico. Al igual que Demi, muchas de nosotras tenemos predilección por el pelo largo; sin embargo, la llegada del otoño es la invitación perfecta para animarnos a renovar nuestra imagen y apostar por algo diferente y arriesgado. El corte bob en su versión larga es la alternativa perfecta para ello: ni muy corto ni muy largo.

¿Por qué el corte lob favorece a las pieles maduras?

El corte bob tiene varias ventajas para ser una de las apuestas favoritas de muchas mujeres de más de 50. Puede ser un corte que nos permite crear la ilusión de volumen sobre la melena; gracias a su estructura, es el corte de pelo perfecto para aportar luminosidad al rostro, pues permite la exposición de cuello, mejillas y pómulos, dando la sensación de frescura. Otra de sus grandes bondades es que este es un corte muy versátil para llevar y estilizar; puedes lucirlo en entornos elegantes y formales con looks refinados o casuales. Y es el aliado perfecto para llevar nuestro pelo liso, ondulado o incluso con textura; últimamente, una de sus propuestas es llevarlo con las puntas degrafiladas para reinventar el corte y que no sea siempre el mismo típico corte limpio a la mandíbula.

Cómo lograr un look inspirado en Demi

Si tu deseo es adaptar este estilo, es bueno que consideres los siguientes tips. Antes de apostar por el corte bob tradicional, nuestra recomendación es que consideres a conciencia la longitud que deseas. Sí, el pelo crece; sin embargo, hay veces que nos podemos arrepentir del largo elegido y, una vez cortado, ya no hay marcha atrás; lo mejor será tener sumamente presente la longitud que queremos. En el caso de Demi, ella apuesta por un lob que llega a la altura de los hombros.

Otro tip que te damos es que apuestes por este corte con un poco de textura y movimiento, así que pídele a tu estilista que agregue capas largas en la altura de las puntas o realice un degrafilado; te juramos que este detalle hace una gran diferencia, pues da fluidez al pelo.

Si te enamoraste por completo de tu corte, nuestra recomendación es que procures darle un mantenimiento constante; trata de retocar el corte de 8 a 10 semanas para conservar su forma.

Demi Moore demuestra que reinventarse es un acto de estilo y confianza. Con su nuevo corte de pelo long bob, confirma que el corte bob es el mejor aliado para aportar frescura, elegancia y modernidad a nuestra personalidad. Si estás pensando en un cambio para este otoño, este podría ser el momento ideal para atreverte a cortar tu pelo.