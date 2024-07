Descubre quién es la primera ganadora creada con inteligencia artificial para el certamen de belleza Miss IA

El primer concurso de belleza con participantes creadas por inteligencia artificial ya tiene una ganadora, se trata de Kenza Layli, una influencer de estilo de vida marroqui.

De acuerdo con CNN, Kenza Layli, espera aportar “diversidad e inclusión” al panorama de los creadores de IA. La ganadora del concurso cuenta con más de 206 mil seguidores, y en su perfil se describe como parte de los Primeros Meta Humanos marroquíes impulsados por IA y Primera MISS IA del mundo Waicas.

A través de un video de discurso, Kenza Layli expresó: “ganar Miss IA me motiva aún más para seguir trabajando en el avance de la tecnología de IA. Esto no es solo una herramienta; es una fuerza transformadora que puede alterar las industrias, desafiar las normas y crear oportunidades donde antes no existían... A medida que avanzamos, me comprometo a promover la diversidad y la inclusión dentro del campo, asegurando que todos tengan un asiento en la mesa del progreso tecnológico”, concluyó.

El concurso de belleza con participantes creadas con inteligencia artificial

En mayo de 2024, World AI Creator Awards (WAICA) presentó el primer concurso de belleza de inteligencia artificial (IA) del mundo: Miss AI, el cual tenía como objetivo reconocer los logros de los creadores de IA en todo el mundo.

En el primer certamen de belleza creado con inteligencia artificial, las concursantes fueron juzgadas por su belleza, tecnología e influencia para tener la oportunidad de ganar la corona de Miss AI, la cual finalmente se la llevó la influencer marroquí Kenza Layli.

En cuanto a los premios, las tres concursantes ganadoras de Miss AI recibieron más de 20.000 dólares, así como un premio en efectivo de 5.000 dólares para la ganadora, además de programas de tutoría en IA, servicios de relaciones públicas y más, cortesía del socio de WAICA, Fanvue.