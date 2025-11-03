Despídete definitivamente del frizz: estos son los cortes de pelo favoritos de las mujeres de 50+

Elegir el corte de pelo adecuado puede ser la clave para decirle adiós al frizz y darle nueva vida a tu melena.

El frizz puede convertirse en uno de los principales enemigos del pelo maduro. Con el paso del tiempo, la fibra capilar pierde humedad y elasticidad, lo que la hace más propensa al encrespamiento, sobre todo en climas húmedos o cuando se usan herramientas de calor con bastante frecuencia. Pero la buena noticia es que el corte de pelo correcto puede ayudarte a mantener el control, reducir el volumen excesivo y devolverle ese brillo juvenil que todas amamos.

Estos son los cortes de pelo más favorecedores para mujeres de 50+ que no solo eliminan el frizz, sino que también rejuvenecen y aportan movimiento a la melena.

Corte bob texturizado

El clásico bob sigue siendo el corte estrella entre las mujeres maduras. Su longitud a la altura del mentón o ligeramente por debajo crea una forma equilibrada que evita que el frizz aparezca y facilita el peinado. La clave está en pedirle a tu estilista que añada textura con capas muy suaves para mantener el movimiento y evitar el efecto rígido. Para potenciar el resultado, apuesta por agregar unas gotas de aceite para un acabado pulido y más brillante.

Corte long bob con puntas degrafiladas

Si prefieres conservar un poco más de largo, es tu mejor opción. Este corte, que roza los hombros, aporta versatilidad y mucha elegancia.

Sus puntas degrafiladas ayudan a controlar el volumen, mientras que la longitud permite recogerlo o dejarlo suelto sin perder su forma. Este estilo es ideal para melenas finas o con tendencia al encrespamiento, ya que suaviza la textura sin exigir demasiado mantenimiento.

Corte midi con capas ligeras

Las capas son grandes aliadas cuando se trata de dominar el frizz. Distribuyen el peso del pelo, aportan movimiento natural y evitan el volumen desigual.

Opta por una melena a la altura de los hombros o un poco más larga, y pide que enmarquen tu rostro con un flequillo para suavizar los rasgos. Este corte rejuvenece de inmediato y se adapta tanto a estilos lisos como a ondas naturales.

Corte pixie

Para las más atrevidas, el corte pixie es la alternativa más fresca y práctica. Su longitud corta reduce el frizz al mínimo, ya que el pelo se seca más rápido y requiere de menos herramientas de calor. Este estilo resalta los rasgos faciales y proyecta seguridad, sofisticación y refinamiento. Puedes estilizarlo con una crema ligera o cera en puntas para un acabado moderno y brillante.

Corte shag

Este corte ha regresado desde la década de los 70 para consolidarse como uno de los favoritos de las mujeres de todas las edades en la actualidad. Su capacidad de dar textura sin apelmazar es lo que lo ha hecho ganarse el corazón de todas; sus capas degrafiladas reducen el frizz y equilibran el volumen natural de la melena, mientras que el flequillo suave disimula líneas de expresión. Funciona perfectamente tanto en pelo con ondas o con rizos ligeros, aunque hay algunas melenas lacias que también se ven favorecidas cuando lo llevan.

El secreto para decirle adiós al frizz después de los 50 no está solo en los productos que usas, sino en el corte que eliges. Un estilo bien estructurado, con capas suaves y líneas definidas, puede transformar por completo la textura de tu pelo y devolverle la luminosidad. Así que ya no lo pienses más; en tu próxima visita al salón, atrévete con uno de estos cortes de pelo sofisticados y perfectos para una melena sin encrespamiento.