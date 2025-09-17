Suscríbete
¡Despídete del rubio! 5 tintes de pelo castaño que rejuvenecen y dan vitalidad a la melena

Los tonos castaños están de regreso y serán tendencia en otoño, descubre las mejores opciones para iluminar tu rostro y revitalizar la melena.

September 16, 2025 • 
Lily Carmona
Anne Hathaway.jpg

Anne Hathaway apuesta por un tinte castaño elegante y clásico.

Getty Images

El pelo rubio siempre ha sido uno de los tonos más buscados en coloración capilar, principalmente por ser una de las mejores opciones para aportar luz sobre el rostro y ayudar a disimular las canas; sin embargo, este otoño el protagonismo apuesta por recaer en los tonos castaños. Lejos de ser aburridos, los matices que ofrece esta gama se han convertido en los favoritos de los expertos en coloración, y de muchas mujeres, porque además de aportar luminosidad y dimensión, son capaces de suavizar los rasgos, ayudándonos a proyectar una imagen más fresca.

Si estás pensando en realizarte un cambio de imagen que sea diferente al clásico rubio, revisa estas cinco alternativas de tintes de pelo castaño que no solo serán tendencia, sino que también serán tu aliado para lucir una imagen vital y juvenil.

Castaño avellana

Este tono se caracteriza por su calidez y luminosidad. El castaño avellana es ideal para mujeres con piel clara a media, ya que aporta un efecto radiante y natural. Su versatilidad lo convierte en un color perfecto para quienes buscan un cambio sutil pero muy rejuvenecedor.

Castaño chocolate oscuro

Clásico, elegante y altamente favorecedor, el castaño chocolate nunca pasa de moda. Su acabado brillante da la ilusión de una melena más densa y saludable; es un tono que suaviza los rasgos y crea un efecto de “piel rejuvenecida”, además de “descansada” por el color oscuro, así que es el color perfecto para revitalizar la apariencia de la piel de forma visual y lucir más jóvenes.

Castaño caramelo

El caramelo dentro de la gama de los castaños es uno de los tonos más rejuvenecedores porque ilumina el pelo con destellos dorados sutiles. Este tinte es el compañero perfecto para mujeres con pieles cálidas y es un aliado para proyectar vitalidad sobre estas sin la necesidad de recurrir a cambios radicales. Si apuestas por acompañar este color con otras técnicas de coloración como las babylights, lograrás aportar volumen y movimiento a tu melena.

Castaño oscuro con matices rojizos

Un castaño profundo con ligeros matices rojizos es ideal para quienes buscan un look sofisticado y lleno de carácter. Este tono favorece especialmente a mujeres de piel media o con subtonalidad oliva, ya que ayuda a resaltar el brillo natural del rostro, aportando un aire muy elegante y sofisticado. Esta opción es la alternativa ideal para llevar en la temporada de otoño.

Castaño miel

Este color es perfecto para quienes desean lucir una melena luminosa y juvenil. El castaño miel combina la naturalidad del castaño con reflejos suaves de rubio miel y dorado que ayudan a suavizar los rasgos y lograr que el rostro se vea con un efecto glow natural; es la opción correcta si lo tuyo es apostar por coloraciones que aporten un aire fresco a tu apariencia.

Sabemos que amas el pelo rubio, no nos malinterpretes, ¡nosotras también!, sin embargo, también somos fanáticas de la melena oscura y una de las coloraciones que, además de ser tendencia, nos ayudará a lucir una imagen más rejuvenecedora, así como elegante. Es por ello que desde hoy nos consideramos fanáticas de los tintes de pelo castaño, la opción perfecta para lucir una melena radiante y sofisticada a cualquier edad. ¿Te atreves a llevarlos sobre tu pelo?

