Efecto lifting sin cirugía: 5 cortes de pelo para disimular líneas de expresión a los 50 y te hacen ver elegante

Con el paso del tiempo, el pelo se convierte en un excelente aliado para ayudarnos a realzar el rostro y proyectar una apariencia más juvenil. Más allá de cremas milagrosas o tratamientos estéticos, un buen corte de pelo puede ayudarnos a crear la ilusión óptica de efecto lifting inmediato con el que podríamos suavizar líneas de expresión, afinar el contorno de nuestro rostro y, por supuesto, aportar luminosidad a la piel.

Estos son los cinco cortes de pelo que, además de ser elegantes, son perfectos para aportarnos un aire sofisticado y rejuvenecido.

Corte bob a la mandíbula

Este corte es uno de los clásicos y de los favoritos para ayudarnos a proyectar un efecto tensor en la parte inferior del rostro. Gracias a su estructura de línea recta, también podemos ayudar a disminuir la flacidez (principalmente de la temida papada) y a estilizar el cuello, aportando mucha frescura y modernidad a nuestra imagen (por ello sigue siendo uno de los favoritos de muchas de nosotras). Además de estas cualidades, es un corte muy versátil que puede llevarse en melenas onduladas y pelos lacios.

Corte long bob con capas suaves

El long bob, el cual llega justo a la altura de los hombros, es perfecto para quienes prefieren mantener la longitud de su melena (o no son tan fanáticas del pelo corto), pues es un corte que, por su estructura, nos ayuda a crear la ilusión de un efecto rejuvenecedor. Puedes apostar por llevarlo con algunas capas ligeras o agregar textura en las puntas para darle movimiento al pelo; esto ayudará a suavizar las arrugas alrededor de los ojos y de la boca. Así es, este corte es perfecto para combatir los temibles surcos nasogenianos.

Corte pixie con volumen

El pixie es un corte que jamás nos va a fallar al momento de apostar por un look rejuvenecido y moderno. Incluir en este estilo de corte volumen en la parte superior; logramos crear un efecto lifting inmediato. Este estilo centra la atención del rostro en la zona de los ojos y los pómulos, levantando visualmente el rostro y ayudándonos a proyectar seguridad y estilo a la par de vernos más jóvenes.

Corte bob para lucir más joven y elegante. Raymond Hall/GC Images

Corte shaggy con toques modernos

Sabemos que este corte tiene una inspiración retro de la década de los 70; sin embargo, una forma de llevarlo de forma moderna es apostando por capas degrafiladas con textura ligera. Esto va a aportar una apariencia juvenil que no compromete para nada la elegancia de nuestra apariencia. Este corte también aporta dinamismo y ayuda a suavizar la dureza de nuestras líneas de expresión. Otro plus de esta melena es que su mantenimiento es sencillo, así que no tendrás que preocuparte por levantarte supertemprano para peinarlo antes de ir a la oficina.

Corte midi con fleco cortina

Una media melena acompañada de un fleco en forma de cortina es un corte aliado para ayudarnos a rejuvenecer. El fleco abierto suele ayudarnos a enmarcar el rostro; gracias a su estructura, que nace en la coronilla y se extiende a los laterales del rostro, podríamos llegar a difuminar las arrugas que se nos forman en la frente y a aquellas que se nos van formando alrededor de los ojos. Con este tipo de cortes podemos proyectar un estilo fresco y sofisticado.

Con estos cortes de pelo no solo estarás consiguiendo un efecto lifting sin cirugía, sino que también se van a convertir en tu sello personal para resaltar tu belleza natural. Recuerda que el estilo y la belleza no están peleados con la edad, y nunca hay un límite para lucir y sentirnos increíbles.