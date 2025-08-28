El manicure del otoño: 5 diseños de uñas polka dots recomendados por la nail artist de Hailey Bieber para esta temporada

Cuando se trata de marcar tendencia en las uñas, Zola Ganzorigt siempre tiene la última palabra. La nail artist favorita de Hailey Bieber y otras celebridades ha convertido los lunares en el nuevo must que todas debemos lucir durante la temporada de otoño. Estos son cinco de sus diseños de uñas polka dots más inspiradores de la temporada.

Polka dots invertidos

Este diseño fue realizado en las manos de Sydney Sweeney; para él, Zola apostó por una paleta clásica y llamativa: una mano en rojo cereza oscuro con lunares blancos y la otra con base en blanco y lunares en color rojo dark cherry. Esta propuesta no solo es moderna, sino también vibrante y llamativa, que apuesta por reinventar el manicure de lunares clásico.

Strawberry milk nails glaseadas

Si hay algo en lo que Zola sea experta, es en los diseños efecto glaseado. En este set que llevó a juego con su amiga, usó una base rosa lechosa y un sutil efecto cromático color perla sobre el cual dibujó finos lunares en color blanco. Esta versión apuesta por lucir un manicure dulce, femenino y sofisticado.

Glazed polka dots

Este diseño para Hailey Bieber retoma la inspiración de las glazed donut nails que la misma Hailey popularizó. Esta versión combina una base nude con efecto perla y lunares en color blanco que dan como resultado unas uñas brillosas, elegantes y muy glamurosas.

Polka dots en amarillo canario

Este diseño también fue para Hailey. Zola experimentó con una base en amarillo vibrante y pequeños lunares en color gris, creando un contraste inesperado, pero altamente moderno y creativo, que se adecúa a la personalidad única y arriesgada de Hailey.

Polka dots nails minimalistas

Sabrina Carpenter se sumó a esta tendencia y apostó por lucirlo en su versión delicada y minimalista, muy femenina como su personalidad. Para este diseño, Zola aplicó una base nude muy translúcida con el objetivo de que el color lienzo fuera lo más parecido al color de la uña natural. Sobre esta base se pintan los protagonistas: lunares en color blanco que se distribuyen sobre las uñas. A pesar de que esta fue una apuesta simple, terminó por regalarle a Sabrina una apariencia sofisticada y elegante.

Con su sello creativo, Zola Ganzorigt, la nail artist de Hailey Bieber y otras estrellas de Hollywood, logra transformar un diseño atemporal, como lo son los polka dots, en propuestas versátiles, frescas, elegantes y sumamente creativas. No por nada es la manicurista de las estrellas y el sueño de todas nosotras para que nos realice un set. ¿Cuál de los cinco diseños de uñas polka dots estarás eligiendo para lucir en otoño?