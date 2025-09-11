El tinte rojo triunfa en otoño y favorece a mujeres de 30 a 50, así lo llevan Julia Roberts y Emma Roberts

Si hay un color que nunca pasará de moda y que cada año marca tendencia, ese es el tinte rojo. Este otoño 2025, el pelo en tonos rojizos se posiciona como la opción más favorecedora para mujeres entre los 30 y los 50, y así lo demostraron Julia Roberts y su sobrina Emma Roberts, quienes acudieron a la fiesta de Jacquemus x Veuve Clicquot luciendo el mismo tono de cobrizo.

Y es que no es motivo de sorpresa ver que las mujeres Roberts apuesten por este color de pelo, pues es de los favoritos para iluminar el rostro, restar años mientras nos hace ver elegantes. Si por tu mente está naciendo la idea de apostar por un nuevo look, no dudes en apostar por el golden cooper, el color del otoño.

¿Qué es el golden cooper y por qué es el tinte del momento?

Esta tonalidad rojiza de tinte con matices dorados logra un equilibrio perfecto entre la calidez del color cobre y la luminosidad del oro. A diferencia de los rojos intensos o los más oscuros, este tono resulta más natural y fácil de llevar en la vida diaria (sí, por el tema de los retoques). Su principal atractivo radica en aportar un efecto “glow” a la piel, haciendo que sea el aliado perfecto para ayudarnos a quitarnos algunos añitos de encima.

Julia y Emma Roberts. Darian DiCianno/BFA.com/Shutterstock

El color que favorece a muchos tonos de piel

Una de las grandes ventajas de este color de pelo es que se adapta a diferentes gamas de piel. Pueden apostar por él mujeres de pieles claras, pues sobre estos tonos crea un contraste; mujeres de pieles medias, a quienes ayuda a crear armonía con los subtonos dorados del color; y a quienes tienen pieles morenas claras.

Gracias a sus reflejos dorados, este tinte de pelo logra evitar el “efecto apagado” que otros colores pueden crear sobre la piel, generando vitalidad sobre ella.

Por qué elegir este tono entre los 30 y 50

Julia Roberts regresa al tono cobrizo que la hizo icónica, pero en una versión renovada que le aporta un aire juvenil sin comprometer su elegancia. Mientras que, por su parte, Emma Roberts lo adaptó a su estilo moderno con un acabado más suave con el que se ve espectacular y sofisticada. Ambas son el ejemplo perfecto de que este es un color que va bien tanto en mujeres jóvenes como maduras.

Y es que el golden cooper es un color que disimula signos de fatiga, rejuvenece de forma natural gracias a sus matices cálidos, es un tono sofisticado pero versátil y se adapta perfectamente a diferentes texturas de pelo; por ejemplo, Julia apostó por él en una melena ondulada, mientras que Emma lo llevó en una melena lacia.

Julia y Emma Roberts dejaron claro que este otoño será del tinte rojo, un color de pelo que llega a nosotras para ayudarnos a sacar lo mejor de nuestra apariencia, renovar nuestra imagen y destacar con un look cálido y altamente favorecedor en la temporada más cozy del año.