Lady Di modeló los 5 looks morados más icónicos que estarán de moda en otoño 2025

El estilo de Lady Di sigue marcando pauta y sirviendo de inspiración para los atuendos actuales, incluso casi tres décadas después de su partida. La habilidad de la princesa para transformar un color en un símbolo de elegancia fue evidente en muchas ocasiones a lo largo de sus apariciones públicas; sin embargo, uno de los más emblemáticos, sin duda alguna, fue el color morado.

Desde vestidos de gala hasta conjuntos preppy, Diana llevó este color como sinónimo de sofisticación, regalándonos uno de los tonos más favorecedores para temporadas como el otoño. Estos son sus cinco atuendos más emblemáticos en este color que, definitivamente, inspirarán como tendencia estos últimos meses del año.

Traje sastre lila con cinturón

Con este atuendo, Diana combinó feminidad y poder, conformado por una falda lápiz en tono lila, un saco cruzado a juego con cinturón marcando su cintura. Este diseño de Catherine Walker fue llevado por la princesa en 1997 durante una visita a la Red Cross Headquarters en Washington. Para este atuendo, Diana complementó unas zapatillas Chanel de punta negra y perlas, como parte de sus aretes y su collar. Definitivamente, una muestra de que los tonos pastel también pueden transmitir autoridad sin perder delicadeza.

Diana visita Washington. Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

Vestido largo púrpura

Durante la Gala Dinner en el Field Museum of Natural History en 1996, Lady Di deslumbró al mundo con un vestido de seda en color púrpura de la firma Versace, complementando su atuendo con unos zapatos Jimmy Choo a juego con el tono del vestido. Este look fue complementado con joyería con toques de púrpura y piezas minimalistas en las manos, para ceder protagonismo a su espectacular gargantilla de diamantes, reafirmando así su postura como ícono internacional de moda.

Princesa Diana en Chicago, USA, vistiendo vestido Versace y zapatos Jimmy Choo. Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

Vestido de satén con escote a los hombros

Romántico y femenino, este diseño de satén lila destacaba por su escote caído adornado con un gran moño al centro. Este diseño de Donald Campbell, el cual Diana lució durante una gala de ballet durante su visita a Auckland, en Nueva Zelanda, tenía un aire ochentero que nos inspira este otoño para lucir glamurosas.

Diana, princesa de Gales en Auckland, New Zealand, abril de 1983. Princess Diana Archive/Getty Images

Vestido gótico vino/púrpura

Con un tono profundo y dramático, este vestido fue uno de los más arriesgados e icónicos de Diana. Este vestido de noche de la diseñadora Catherine Walker de estilo isabelino fue usado por la princesa en 1987 durante un banquete para Birthright. El modelo compuesto por mangas largas, cuello con volantes y compuesto por terciopelo, fue complementado con un gran escapulario de amatista y diamantes, dándole a la princesa un atuendo elegante con inspiración gótica que en ningún momento la hizo perder el porte.

Princesa Diana llegando a Garrard The Jewellers, en Londres. Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

Conjunto preppy en blanco y morado

Diana también supo cómo jugar con los colores y las tonalidades al elegir sus atuendos; ejemplo de ello es su look de falda blanca con pequeños detalles en forma de corazón en colores lilas y rosados, el cual complementó con una camisa de vestir lila y un chaleco morado. Este conjunto, que no solo lucía fresco, sino que también reflejó un estilo romántico de inspiración preppy, fue usado por una Diana de tan solo 19 años de edad durante su periodo en la Guardería Infantil Young England en Pimlico, Londres, y nos dejaba ver el extraordinario gusto por la moda que la, en ese entonces futura princesa, le regalaría al mundo.

Lady Diana Spencer aged a los 19 en Pimlico, Londres. Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

Del minimalismo elegante al maximalismo gótico, Lady Di supo cómo llevar el morado, y otros colores más, en todas sus facetas. Estos cinco atuendos son prueba de que Diana es, fue y seguirá siendo un ícono y referente de la moda.