Suscríbete
Entretenimiento

Jennifer Aniston hace su romance con Jim Curtis ‘oficial’ con una foto sutil

Aniston sorprende al mostrar a su pareja en una imagen veraniega que nos ha sorprendido a todos.

September 08, 2025 • 
Karen Luna
Jennifer Aniston.png

Jennifer Aniston hace su romance con Jim Curtis ‘oficial’ con una foto sutil

GETTY IMAGES

Cuando se trata de Jennifer Aniston, la reina de la discreción en Hollywood, nada es casualidad. La actriz de Friends sorprendió a sus más de 45 millones de seguidores al compartir en Instagram una serie de fotos veraniegas en las que, casi como un guiño, aparece su supuesto novio, Jim Curtis. Aunque la estrella no lo etiquetó ni lo presentó de manera directa, los fans no tardaron en detectar su presencia, interpretando el gesto como una confirmación de romance.

También puedes leer:
La reina Isabel II.jpg
Realeza
Así era el sencillo desayuno de la reina Isabel II y que sorprendió a su propio chef
June 14, 2025
 · 
Emma Duarte
Trooping The Colour 2025
Realeza
Kate Middleton y Charlotte impactan con sus looks estilo Lady Di en Trooping the Colour
June 14, 2025
 · 
Karen Luna

Jennifer Aniston y la foto que lo dijo todo

De acuerdo con algunos medios internacionales, la imagen muestra a la actriz disfrutando de un atardecer playero. En una de las tomas, se distingue a Jim Curtis, empresario y escritor, acompañándola de manera relajada. Aunque no se trata de una selfie romántica ni de una pose acaramelada, para los seguidores este detalle fue suficiente para hablar de un “Instagram official”.

La estrategia recuerda al famoso “soft launch” que muchas celebridades y creadoras digitales han adoptado por mostrar a la pareja de manera sutil, sin declaraciones públicas, pero con señales claras de complicidad. Y es que Aniston, tras años de mantener su vida sentimental en estricta reserva, parece haber encontrado una forma elegante de compartir esta nueva etapa.

¿Quién es Jim Curtis?

Jim Curtis no es una figura desconocida en ciertos círculos, se desempeña como autor, conferencista y empresario en temas de bienestar, lo que ha despertado curiosidad entre los fans de Aniston, quienes lo perciben como una figura muy distinta a las parejas mediáticas que tuvo en el pasado. Según algunos medios, Curtis habría estado en la vida de la actriz desde hace tiempo, aunque siempre en un perfil bajo.

Su aparición junto a Jennifer Aniston desató un revuelo en redes sociales, no solo porque confirma los rumores de una relación, sino porque muchos usuarios aplauden la serenidad y la madurez con la que ambos llevan este romance.

Un nuevo capítulo para Jennifer Aniston

A sus 56 años, la actriz sigue demostrando que la autenticidad y la elegancia también aplican en el amor. Lejos de escándalos, su manera de compartir esta relación parece marcar un cambio: no necesita declaraciones públicas ni portadas de revistas, basta con una imagen sutil para que el mundo entero sepa que está feliz.

También puedes leer:
Letizia Ortiz
Realeza
Letizia Ortiz se inspiró en Carolina Herrera y creó el look más elegante para una tarde de verano
June 09, 2025
 · 
Andrea Columba
carlos-iii-muerte-predicciones.jpg
Realeza
Revelan la emotiva promesa que Carlos III le hizo a Felipe de Edimburgo antes de morir
June 11, 2025
 · 
Andrea Columba

Lo que queda claro es que Jennifer Aniston y Jim Curtis han dado un paso importante al mostrarse juntos, aunque sea de la manera más discreta posible. Y para los fans, esa pequeña señal fue más que suficiente.

Lo último Entérate jennifer aniston
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
¿Adiós a las uñas de gel Las press on nails conquistan como la alternativa segura para lucir unas uñas perfectas.png
Belleza
¿Adiós a las uñas de gel? Las press on nails conquistan como la alternativa segura para lucir unas uñas perfectas
September 08, 2025
 · 
Lily Carmona
bruce-willis-y-emma-heming.png
Entretenimiento
Bruce Willis y Emma Heming: el amor que trasciende en medio de la enfermedad del actor
September 08, 2025
 · 
Lily Carmona
dua lipa look playa
Belleza
Las uñas estrellas que Dua Lipa pone de moda y rejuvenecen las manos al instante sin importar la edad
September 08, 2025
 · 
Lily Carmona
Captura de pantalla 2025-09-08 a la(s) 7.53.05 p.m..png
Belleza
8 ideas de uñas almendra con diseños elegantes y perfectos para rejuvenecer las manos
September 08, 2025
 · 
Karen Luna